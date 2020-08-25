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    「巴威」開眼再增強！開始加速撲向中國東北、北韓

    滯留多日的巴威開始偏北加速移動，強度持續發展，雲圖上已可見颱風眼的出現。（圖擷中央氣象局）

    滯留多日的巴威開始偏北加速移動，強度持續發展，雲圖上已可見颱風眼的出現。（圖擷中央氣象局）

    2020-08-25 12:46:12

    〔即時新聞／綜合報導〕目前在琉球北北西方外海的第8號颱風「巴威」強度持續發展，雲圖上已可見風眼，而滯留多日的巴威開始偏北加速移動，直撲中國東北至北韓一帶，恐成為「史上最強」登陸中國東北的颱風。

    根據中央氣象局最新觀測顯示，巴威颱風今（25日）上午的中心位置在北緯29.2度，東經125.6度，也就是在琉球北北西方約390公里的海面上，以每小時12轉16公里速度，向北北西轉北移動，強度再次向上攀升，中心最大風速增強至每秒40公尺，相當於13級風，7級風暴風半徑也擴大到220公里，預估威力仍有增強的趨勢。

    台灣、中國、日本的氣象機構都預估巴威將登陸中國遼寧至北韓邊界一帶，中國中央氣象台已發布颱風黃色預警信號，山東省氣象台更升級至颱風橙色預警信號。

    由於歷史上接近此區域的颱風不多，同時且大多已減弱至輕颱或變性為溫帶氣旋，巴威颱風很有可能成為「史上最強」登陸中國東北或朝鮮半島的颱風；有紀錄以來第一個登陸北韓且達到「颱風」等級（相當於我國中度颱風）的熱帶氣旋為去年第13號颱風「玲玲」，其於去年9月7日下午登陸北韓黃海南道。

    而中國遼寧省則未出現「颱風」等級氣旋登陸，微博《中國氣象愛好者》表示，有紀錄以來，直接登陸遼寧的颱風，只發生過一次，為1964年的海倫颱風，當時中心最大風速約8級，相當於輕度颱風；而登陸遼寧最強的颱風則是1985年瑪美颱風，當年先登陸上海及山東後，三次登陸於遼寧大連，當時中心風速約11級，相當於輕度颱風上限。

    預估巴威將以中度颱風的強度登陸中國東北，成為當地最強風暴；若「巴威」登陸遼寧，將會成為今年8月第4個登陸中國的颱風，中度颱風哈格比在4日登陸中國浙江省溫州一帶，輕颱米克拉則於11日登陸福建省漳浦沿海，無花果颱風則在19日上午清晨登陸廣東珠海，若加上1日於海南島近海生成的辛樂克颱風，中國在短短半個多月接連遭到5颱侵襲。

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