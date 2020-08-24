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    半導體員工手遊專獵少女 放學空檔誘「車震」

    半導體員工手遊專獵蘿莉。（情境照）

    半導體員工手遊專獵蘿莉。（情境照）

    2020-08-24 15:35:07

    〔記者蔡清華／高雄報導〕在半導體公司上班的吳姓男子，去年透過手機遊戲「極速領域」認識2名年僅13、15歲的未成年少女，分別以金錢利誘、以及男女交往，與少女上摩鐵或利用上學放學空檔在轎車上發生性關係，被害少女家人發現報警提告，吳各花重金與雙方家屬和解，橋頭地方法院依妨害性自主罪判吳男2年徒刑，緩刑5年。

    判決指出，吳男於去年2月15日晚間登入「極速領域」手機遊戲，結識高雄市年僅15歲的未成年少女「小芳」（化名），隔天兩人就相約外出，吳以6000元代價，要求發生性行為，「小芳」點頭同意，當天下午兩人相約致高市某汽車旅館210號房入住發生關係。

    吳男同樣透過「極速領域」手機遊戲，於去年4月下旬，結識另一名年僅13歲的未成年少女「菲菲」（化名），兩人更進一步發展成為男女朋友，去年5月1日起就趁著「菲菲」每週二或週四，放學後留在學校參與活動之時間空檔，帶她到自己宿舍，或是直接在校外路邊停車場「車震」。前後發生6次性行為。

    事後「小芳」母親無意間發現女兒手機與吳男傳送通訊軟體對話紀錄有異，進而報警，「菲菲」則是主動告知父親自己交男友，才東窗事發。

    吳男坦承曾和兩女發生關係，但均無強制行為，願意以60萬元和「菲菲」家長和解，也與「小芳」母親和解收場，橋頭地院審斟吳無前科素行，判他2年徒刑，緩刑5年，並需提供120小時之勞務，及接受法治教育5場次，全案可上訴。

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