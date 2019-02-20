性侵假釋犯魔掌伸向鄰家少女 勒頸索錢重判12年半

2019-02-20 17:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因性侵害被判刑的新竹縣黃姓男子，假釋出獄不到半年就將魔掌伸向鄰居15少女小美（化名），多次以金錢讓小美失去戒心，然後趁機性侵多次，事後小美結交男友想遠離他，黃男竟拿繩子勒住小美脖子想討回金錢，新竹地院依妨害性自主等罪重判徒刑12年半。

判決書指出，50歲的新竹縣黃姓男子曾在10年前因性侵害案件被判刑4年半，2016年假釋出獄，見鄰居15歲少女小美年幼可欺，長期以贈與金錢、名牌運動用品、支付牙套費用方式，獲取信任。

黃男假釋才半年，就連續以教小美騎機車、游泳為由，被載到郊區以及其房間與工寮性侵得逞5次。

小美事後交往男友而懷孕，拒絕再見到黃男，黃男竟翻牆進入小美房間質問，事後更恐嚇要小美父親歸還6萬元，否則他有刀有槍，甚至去年6月在路上堵小美要她還錢，還拿繩索勒住她脖子。

黃男被捕後矢口否認犯行，還說是認小美當乾女兒。新竹地院認為黃男態度惡劣，依妨害性自主等罪重判黃男徒刑12年半。

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