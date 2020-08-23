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    首頁　>　社會

    妻在外養多名小王成孕還編謊休夫 法官駁回！

    張姓人妻從婚前起就習慣性在外偷吃小王，光是先生抓姦跟蹤就發現小王超過4、5人，沒想到張女惡人先告狀，編造先生將她打聾、逼迫墮胎、惡意跟蹤等謊言訴請休夫。（情境照）

    張姓人妻從婚前起就習慣性在外偷吃小王，光是先生抓姦跟蹤就發現小王超過4、5人，沒想到張女惡人先告狀，編造先生將她打聾、逼迫墮胎、惡意跟蹤等謊言訴請休夫。（情境照）

    2020-08-23 19:08:55

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹法界傳出一起罕見案例，張姓人妻從婚前起就習慣性在外偷吃小王，小王一個換過一個，光是先生抓姦跟蹤就發現小王超過4、5人，沒想到張女惡人先告狀，編造先生將她打聾、逼迫墮胎、惡意跟蹤等謊言訴請休夫，新竹地院法官調查後一一戳破張女計謀，判決駁回！

    張女指控，先生陳男婚後對她的穿著外貌多所要求，不信任妻子的忠誠度，常要求查看手機，如發現她與異性聯繫，就破口大罵三字經、賤女人、妓女。2017年曾因出重手打一巴掌讓她昏倒在地，她聲請保護令獲准並提離婚訴訟，是先生表示願痛改前非，她才撤回。

    去年3月她懷孕後又被懷疑不貞，遭甩耳光導致右耳突發性聽力喪失，而先生又秘密跟蹤、監控她，逼她再提保護令獲准，決心休夫。

    陳男則說，妻子婚後就要求將房產改為共有，否則立即離婚，他拒絕後就一直被妻子言語羞辱，妻子之所以會撤回離婚訴訟，是因為被他發現有邱男等多名小王，擔心他告通姦。

    陳男說，妻子紅杏出牆成性，他不得已跑到警局報請協尋，卻被說成跟監，而妻子去年10月起與蘇男同居，今年2月他得知妻子又與不知名男子到竹縣摩鐵開房，幾天後有醫院打電話到家中，通知張女已經懷孕，他有如晴天霹靂，妻子在婚姻持續不忠誠行為，才是造成婚姻破裂的主因。

    法官調查，張女確實懷有小王的種，且陳男在張女離家後就算有跟蹤、會同警方到摩鐵抓姦等行為，也是為了蒐集外遇事證，而張女是在去年1月就因右耳聽力喪失就診，絕非被先生打到失去聽覺，而張女說先生懷疑她外遇生子，要她墮胎，法官一查時間，竟是2人2017年結婚前的事。

    因此，法官認為2人婚姻破綻主要歸責於張女，如果准許張女休夫，將破壞婚姻秩序，顯欠公允，因此駁回張女休夫之訴。

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