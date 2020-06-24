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闖養殖池偷海膽海螺 潛水賊被活逮

警方將犯嫌帶上岸，並檢視2人身上的漁獲。（記者吳昇儒翻攝）

警方將犯嫌帶上岸，並檢視2人身上的漁獲。（記者吳昇儒翻攝）

2020-06-24 16:02:23

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市貢寮地區近期傳出有竊賊專偷九孔養殖池的九孔、鮑魚，導致養殖戶損失10萬元；沒想到，昨日上午發現林、巫姓男子，穿著浮潛裝，跑到養殖池內行竊，立刻報警處理。警方將兩人逮捕後，依涉犯竊盜罪嫌移送法辦，並追查兩人是否與先前的案件有所關聯。

據悉，林、巫2人本身是負責載運貨物的運輸業者，昨日上午卻穿著浮潛裝備在養殖池內打撈漁獲，撈起海膽及海螺。因日前該處才有養殖戶被偷走10多萬元的鮑魚、九孔，所以附近的住戶都非常注意池中狀況，一見到陌生人著潛水裝，立刻報警處理。

新北市瑞芳警分局卯澳派出所所長陳倉雄獲報後，即刻帶人前往，當場人贓俱獲，將兩名竊嫌帶回偵辦，並查扣偷得的海膽及海螺，兩樣海鮮的市值約450元。

但兩人僅承認犯下此次案件，先前的案件與自己無關，但警方對於兩人說詞存疑，將持續追查相關跡證，釐清2人是否涉案。警訊後，將林、巫2人依涉犯竊盜罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

據悉，日前有竊賊闖進養殖池後，將養殖池內的石頭搬上岸際，直接搜刮附著在石頭上的九孔與鮑魚，養殖者發現時，池中的九孔及鮑魚損失大半；警方獲報後，隨即加強當地治安維護工作，也請附近居民幫忙查看，果然成功逮到偷漁獲的犯嫌。

林、巫2人跑到貢寮區九孔養殖池行竊。（記者吳昇儒翻攝）

林、巫2人跑到貢寮區九孔養殖池行竊。（記者吳昇儒翻攝）

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