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送「子彈」恐嚇「總統表哥」王光祥 「送貨員」黎孝忠移審北院

今早在押的黎孝忠（右3）已被移審台北地院。（記者錢利忠攝）

今早在押的黎孝忠（右3）已被移審台北地院。（記者錢利忠攝）

2020-06-24 11:14:04

〔記者錢利忠／台北報導〕有「總統表哥」稱號的大同公司市場派共主、三圓建設董事長王光祥，與三圓建設子公司三圓青島股東、國民黨前立委陳榮盛家族交惡後，今年4月，王光祥突收到裝有2顆子彈的信封，幕後指使者竟是陳榮盛長媳陳信婷；台北地檢署昨依槍砲及恐嚇等罪起訴陳信婷及負責「送貨」的黎孝忠之後；今早在押的黎孝忠已被移審台北地院。

檢警調查，今年4月17日早上11點48分，黎孝忠以膠帶及褐色、黃色信封袋層層包覆2顆子彈後，再放入最外層寫有「王光祥先生收」的直示黃色信封袋內，親自送至位於北市南京東路上的三圓建設，大樓保全收下後交給王光祥，王拆開信封驚覺裡面竟有2顆子彈，立即向北市警中山分局報案。

今年4月30日，負責「送貨」的黎男在台南落網後，檢警根據其手機通訊及LINE對話紀錄，發現黎男於事發前、後，曾密集與陳女通聯並報告「送貨」情況，今年5月19日循線將幕後指使者陳女約談到案。陳女案發後被諭令20萬元交保，對於黎男送子彈給王光祥一事，她庭訊時撇清稱不知情。

黎男則扛下所有罪責，辯稱陳榮盛一家很照顧他，他得知陳家在中國的事業遇上麻煩，他看不慣王光祥對陳家的作為，才主動送子彈想替陳家出氣，子彈是已過世的吳姓友人多年前所遺留；黎男被羈押禁見迄今，今早移審台北地院。

檢方勘查黎男的手機通聯及對話紀錄查出，黎男送子彈的當天早上，曾根據陳女指示先後前往三圓建設及位於北市大安路疑是王光祥住處等2處，黎男到大安路的目的地大樓後，發覺該處並非王的住處，還傳LINE回報陳女並獲指示不要投遞信封，檢方因而認定陳女為幕後指使者。

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