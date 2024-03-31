士林工地壓死人 議員許淑華爆台北市9個月8起重大工安意外

駕駛小山貓的越南籍潘姓工人逃生不及，慘被壓死在駕駛座上。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/31 08:23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林區福港街一處工地昨拆除預售屋銷售中心，未料怪手施工時導致二樓地板、鋼骨坍塌，壓死下方駕駛小山貓的越南籍潘姓工人；台北市議員許淑華質疑，台北市過去9個月內發生8起的重大工安事件，平均1.5個月一起事件，至今未見北市府提出重大工安事件的通盤檢討方案，她要求市府應提出「台北建築重大工安事件的因應對策報告」。

台北市建築管理工程處對起、承、監造人及樣品屋監拆建築師各開罰9萬元、共36萬元，並勒令停工；台北市勞動檢查處也依違反職業安全衛生法開罰30萬元，市長蔣萬安昨表示，現場須符合所有安全標準後才能復工。

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許淑華表示，過去9個月內北市平均1.5個月一起重大工安事件，卻未見北市府提出重大工安事件的通盤檢討方案，要求市府應該要提出「台北建築重大工安事件的因應對策報告」，包括針對北市都更建案的舊地下結構破壞與補強設計施工、以及地下結構資訊等加強納管處理。

許淑華認為，應找專業的外部審查單位，將建築工地、都更建案等納入考量，好好的審查工地防災等問題，奉勸蔣市長不應該每次遇到問題才出面回應，難不成又要繼續當公親，把北市的重要建築工安問題推給中央與內政部嗎？

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