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首頁　>　社會

亞太電信掏空案大逆轉 更一審改判王令麟賠償2億

王令麟。（資料照）

王令麟。（資料照）

2020-06-23 17:17:32

〔記者楊國文／台北報導〕前力霸集團負責人王又曾等人涉力霸掏空弊案，被害人亞太電信（前身為亞太固網）向王家求償，高等法院前年判決王令一等王家兄妹、王又曾四房王金世英等12人，需連帶賠償亞太電信263億餘元，王令麟免賠；王家未上訴，亞太僅針對王令麟應否賠償2億元的部分提起上訴，高院認為對王令麟求償已超過2年求償時效判決免賠，但遭最高法院撤銷發回高院審理。高院更一審今判決逆轉，改判王令麟須賠償2億元，可上訴。

王令麟今下午未到庭聆判，無法得知他對判決看法。

亞太電信在法院審理刑事案中提出求償主張，王令麟應列為其中9.7億元的5名連帶賠償人之一，請求王令麟應負擔其中2億元，另外被指應連帶賠償的王家長子王令台、次子王令一、王令僑、王家郭姓幹部4人，先前已被法院裁定破產。王又曾已於車禍中喪生。

高院認定，王令麟出售東禾媒體公司股權，是處分個人名下財產，並非執行東禾媒體或東森媒體董事職務，不構成連帶賠償責任，加上對王令麟提出附帶民事訴訟已超過2年求償時效，因此判王無須連帶賠償。

亞太不服判決，上訴最高法院，最高法院認定，侵權行為損害賠償的請求權消減時效，應以實際知道時起算，檢察官2007年3月7日刑事起訴「Cable Modem」案時，並未將王令麟列為被告 ，也未提及王令麟的犯罪行為，亞太2009年9月4日對王令麟提起附帶民事求償，二審未詳究亞太知悉的過程，即認定請求權時效，有可議之處，因此發回高院更審。

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