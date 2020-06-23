聯手炒作天剛股票 「世界陳」、「古董張」判刑確定

「世界陳」陳和宗、「古董張」張世傑（藍衣者），被控聯手炒作天剛股票，不法獲利2648萬多元，均遭判刑確定。（資料照）

2020-06-23 11:12:44

〔記者溫于德／台北報導〕在股市中被稱為「世界陳」的上櫃天剛公司前董事長陳和宗，因營業額逐年遞減，夥同股市聞人「古董張」張世傑，聯手炒作天剛股票，不法獲利2648萬多元。高等法院依違反證券交易法，判陳4年4月徒刑、張4年，並分別追徵沒收犯罪所得。最高法院今駁回2人上訴確定。

天剛自2003年起連年虧損，雖經二次減資，仍未擺脫長期衰退。陳和宗後來先出售天剛香港公司股權，使天剛在帳面上轉虧為盈，再夥同張世傑透過人頭帳戶、相對成交等手法，製造交易活絡的表象，誘使不知情投資人購買天剛股票。

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另張世傑也利用不知情的證券分析師在電視節目中以「轉機飆股」名義，推薦天剛股票，並利用下屬提供人頭帳戶單買賣天剛股票，規避櫃買中心的查核。

檢調發現，張、陳利用天剛在公開市場流通籌碼稀少、容易拉抬特性，炒作天剛股價，自2009年5月1日至同年7月31日間共64個營業日，將天剛股價從初期收盤價從每股20.85元，拉抬上漲至每股67元，期間最高價達每股83.9元，漲幅達221％，共計19個交易日開盤跳空漲停。

台北地院一審認定2人犯後無悔意，不法獲利3446萬餘元，依違反證交法判陳、張各5年6月、5年徒刑，未宣告沒收犯罪所得。

高院二審仍認定陳、張2人犯行明確，重新計算不法犯罪所得為2648萬元，改判陳4年4月徒刑、追徵沒收犯罪所得1613萬餘元，張4年、追徵沒收犯罪所得1035萬餘元。

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