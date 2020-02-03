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「古董張」張世傑炒股正峰 確定加刑半年

股市炒手「古董張」張世傑（圖右）。（資料照）

股市炒手「古董張」張世傑（圖右）。（資料照）

2020-02-03 12:59:31

〔記者張文川／台北報導〕股市炒手「古董張」張世傑，4年前已因「唐鋒炒股案」被判刑8年半入監服刑，而他在19年前炒作「正峰新能源」股票，台中高分院更審將他判刑1年、減刑為6月，最高法院今駁回上訴定讞，古董張確定加刑半年，法院將另訂應執行刑期。

古董張還另涉「天剛資訊炒股案」，二審也認定他有罪，判刑4年，現由最高法院審理中。他在2016年3月間為逃避唐鋒炒股案定讞即將發監，試圖從馬祖偷渡出海，但被海巡攔獲，送監執刑。

判決指出，古董張在2001、2002年間，與正峰新能源（前身為正峰工公司）董事長鍾明甫、鍾黃玉華夫婦，聯手炒作正峰股票，由證券營業員張嘉元與鍾氏夫婦各自利用人頭，相對買賣製造交易活絡假象，半年從每股18元炒高至27元再出脫持股，獲利4322萬餘元。

全案起訴5人，鍾明甫、鍾黃玉華先前已各被判刑4年、1年10月定讞，營業員張嘉元2015年間病逝，共謀炒股的離職調查員、麗天投顧炒手蔡漢凱，逃亡通緝至今未到案。

古董張一審被判刑1年8月，二審卻認定與同時期炒作的「佳和炒股案」具同一性的連續犯關係，判古董張免訴，但被最高院發回更審；更審再次逆轉，認定他構成證券交易法「操縱證券交易價格罪」，判刑1年，減刑為6月，最高法院今駁回上訴定讞。

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