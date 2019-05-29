聯手炒作天剛股票 「世界陳」、「古董張」二審判刑

2019-05-29 22:32

〔記者楊國文／台北報導〕股市中有「世界陳」稱號的上櫃天剛資訊前董事長陳和宗，被控當年因營業額逐年遞減，竟夥同股市聞人「古董張」張世傑，聯手炒作天剛股票，不法獲利2648萬多元，高等法院今依違反證券交易法，判陳和宗4年4月徒刑，犯罪所得1613萬多元應追徵沒收，張世傑4年徒刑，犯罪所得1035萬多元應追徵沒收。

判決指出，股票上櫃的天剛公司自2003年起出現虧損，雖經二次減資，仍未擺脫長期衰退。天剛董事長陳和宗採納財務部經理范文奇建議，先出售天剛香港公司股權，使天剛公司在帳面上轉虧為盈，再夥同股市聞人張世傑，透過人頭帳戶、相對成交的手法，製造出交易活絡的表象，誘使其他投資人購買天剛公司股票。

不僅如此，張世傑利用不知情的證券分析師在電視節目上以「轉機飆股」名義，推薦天剛股票，另一方面，張世傑安排、接洽金主，並利用下屬提供人頭帳戶，供其下單買賣天剛股票，藉此規避櫃買中心的查核。

股價飆221% 連19天跳空漲停

張、陳利用天剛公司在公開市場流通籌碼稀少、容易拉抬的特性，炒作天剛股價，自2009年5月1日至同年7月31日間共64個營業日內，將天剛股價從初期收盤價從每股20.85元，拉檯上漲至每股67元，期間最高價達每股83.9元，漲幅達221％，共有19個交易日開盤跳空漲停。

檢方和調查局南機站發現天剛交易異常後，展開調查，但陳、張否認犯行，並無不法。

台北地院審理認為，陳、張2人態度惡劣，犯後無悔意，不法獲利3446萬餘元，依違反證交法，判陳、張各5年6月、5年徒刑，未宣告沒收犯罪所得。

全案上訴後，高等法院仍認定陳、張兩人犯行明確，其不法犯罪所得應為2648萬元，並審酌證交法已於2015年修訂過，此案的構成要件有部份變更，今改判陳、張各5年6月、5年徒刑，並對犯罪所得分別予以追徵沒收。可上訴。

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