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7天前小琉球失蹤的潛水客 遺體在綠島海岸尋獲

綠島海域昨天發現男性遺體，今天確認是7天前小琉球失蹤的潛水客。（記者黃明堂翻攝）

綠島海域昨天發現男性遺體，今天確認是7天前小琉球失蹤的潛水客。（記者黃明堂翻攝）

2020-06-21 12:15:56

［記者黃明堂／台東報導］屏東小琉球海域14日驚傳有潛客一死一失蹤，其中，失蹤7天的巫姓潛水客的遺體，昨天下午4點多在綠島朝日溫泉海岸被發現，經過家屬今天指認，確認就是日前在小琉球失蹤的巫姓潛水客。

海巡第一三岸巡隊綠島安檢所表示，昨天經海巡人員察覺發現該遺體身著之潛水衣，與日前小琉球潛水失蹤搜尋未獲之巫姓潛客相似，遺體昨天晚間近9點，由第十五海巡隊派遣巡防艇協助運送回台東富岡漁港，並轉送台東市立殯儀館暫置。今天經巫姓家屬至台東市立殯儀館指認，確認是小琉球失蹤潛客，後續將由台東地檢署辦理相驗事宜。

海巡單位表示，綠島安檢所海巡人員到達現場後，初步檢視該遺體年約50至60歲、身高約170公分、左手配戴手錶、身著潛水衣及穿著防滑鞋，面部泡水許久浮腫嚴重，所以無法確認身分，但到場協處之海巡人員蘇小隊長想起日前屏東小琉球曾發生1員失蹤潛客迄今未尋獲案件，遂搜尋網路新聞資料比對，發現該遺體身著之潛水衣與失蹤潛客穿著之潛水衣顏色相似，所以聯繫高雄海巡單位琉球新安檢所將現場發現遺體之手錶及潛水衣等相關照片提供轉傳家屬協助指認。

雖遺體面部浮腫難以辨識，但家屬從照片檢視之潛水衣、手錶等物品，今天再到台東市立殯儀館指認，確認是潛水失蹤的巫姓男子。

綠島海域昨天發現男性遺體，今天確認是7天前小琉球失蹤的潛水客，昨晚由海巡單位運回台東。（記者黃明堂翻攝）

綠島海域昨天發現男性遺體，今天確認是7天前小琉球失蹤的潛水客，昨晚由海巡單位運回台東。（記者黃明堂翻攝）

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