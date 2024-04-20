亂槍打鳥！隨機開門闖住宅偷錢 連五角也不放過

警方將黃男拘提到案，起出大量竊得的硬幣，甚至還有1枚五角硬幣。 （警方提供）（記者湯世名攝）

2024/04/20 09:39

〔記者湯世名／彰化報導〕亂槍打鳥！黃姓慣竊連日在彰化市針對民宅隨機開門窗，只要未鎖即闖入行竊，有2戶民宅受害，其中1戶連小孩的小豬錢筒都搜刮，警方據報追查，18日循線將他拘提到案，起出硬幣、超商禮券等贓物，裡面有大量10元、1元硬幣，甚至還有1枚五角硬幣，訊後依竊盜罪嫌送辦，19日法院裁定羈押。

本月13日彰化市李、許兩名民眾先後向彰化警分局中正派出所報案，指稱被竊賊闖入行竊，分別損失現金4500元及1萬2000元，其中1名被害人甚至氣得說「連孩子的小豬存錢筒也不放過」。

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警方調閱監視器展開調查，發現竊賊都是步行行竊，經過監視器交叉比對，證實苗栗縣籍的27歲黃姓男子涉有重嫌，先前曾在花壇鄉文德村犯案，隨機挑選未鎖門的汽車行竊，被逮後入獄服刑，未料才出獄又重操舊業，本月13日半夜在彰化市區，隨機挑選民宅下手，試著打開門窗，只要門窗未鎖就侵入行竊。

警方鎖定黃男行蹤，中正派出所副所長蕭木番、警員黃彥戩、蔡宏駿18日循線在台南市永康區旅館將熟睡中的黃男拘提到案，並前往苗栗縣頭份市住處，起出大量1元硬幣，甚至還有1枚五角硬幣，另起出全聯100元商品禮券16張、澳幣5分印幣1枚等贓物。警方花費數小時清點，總金額達5萬2692元，警方偵訊後，將黃男依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦聲押，昨天獲彰化地方法院裁定羈押。

警方破門將睡夢中的黃姓慣竊查獲到案。 （警方提供）

彰化警方循線將黃姓慣竊（左）拘提到案。 （警方提供）

警方將黃男拘提到案，起出現金、大量硬幣、超商禮券等贓物。 （警方提供）

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