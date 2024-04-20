為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

亂槍打鳥！隨機開門闖住宅偷錢 連五角也不放過

警方將黃男拘提到案，起出大量竊得的硬幣，甚至還有1枚五角硬幣。 （警方提供）（記者湯世名攝）

警方將黃男拘提到案，起出大量竊得的硬幣，甚至還有1枚五角硬幣。 （警方提供）（記者湯世名攝）

2024/04/20 09:39

〔記者湯世名／彰化報導〕亂槍打鳥！黃姓慣竊連日在彰化市針對民宅隨機開門窗，只要未鎖即闖入行竊，有2戶民宅受害，其中1戶連小孩的小豬錢筒都搜刮，警方據報追查，18日循線將他拘提到案，起出硬幣、超商禮券等贓物，裡面有大量10元、1元硬幣，甚至還有1枚五角硬幣，訊後依竊盜罪嫌送辦，19日法院裁定羈押。

本月13日彰化市李、許兩名民眾先後向彰化警分局中正派出所報案，指稱被竊賊闖入行竊，分別損失現金4500元及1萬2000元，其中1名被害人甚至氣得說「連孩子的小豬存錢筒也不放過」。

警方調閱監視器展開調查，發現竊賊都是步行行竊，經過監視器交叉比對，證實苗栗縣籍的27歲黃姓男子涉有重嫌，先前曾在花壇鄉文德村犯案，隨機挑選未鎖門的汽車行竊，被逮後入獄服刑，未料才出獄又重操舊業，本月13日半夜在彰化市區，隨機挑選民宅下手，試著打開門窗，只要門窗未鎖就侵入行竊。

警方鎖定黃男行蹤，中正派出所副所長蕭木番、警員黃彥戩、蔡宏駿18日循線在台南市永康區旅館將熟睡中的黃男拘提到案，並前往苗栗縣頭份市住處，起出大量1元硬幣，甚至還有1枚五角硬幣，另起出全聯100元商品禮券16張、澳幣5分印幣1枚等贓物。警方花費數小時清點，總金額達5萬2692元，警方偵訊後，將黃男依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦聲押，昨天獲彰化地方法院裁定羈押。

警方破門將睡夢中的黃姓慣竊查獲到案。 （警方提供）

警方破門將睡夢中的黃姓慣竊查獲到案。 （警方提供）

彰化警方循線將黃姓慣竊（左）拘提到案。 （警方提供）

彰化警方循線將黃姓慣竊（左）拘提到案。 （警方提供）

警方將黃男拘提到案，起出現金、大量硬幣、超商禮券等贓物。 （警方提供）

警方將黃男拘提到案，起出現金、大量硬幣、超商禮券等贓物。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
連偷9娃娃機台 高雄慣竊得手3萬多元被逮
2024/02/18 09:29

連偷9娃娃機台 高雄慣竊得手3萬多元被逮
百年鹽倉改建居酒屋遭賊盯上 整台收銀機扛走還趁機上廁所
2024/02/26 17:43

百年鹽倉改建居酒屋遭賊盯上 整台收銀機扛走還趁機上廁所

集結西部的愛心 助花蓮災民恢復家園
巧！ 百公斤竊賊2度遭長髮女警「壁咚」上銬
2024/02/21 09:57

巧！ 百公斤竊賊2度遭長髮女警「壁咚」上銬
影像曝光！台中佯稱買東西竊嫌 接連偷皮包還盜刷
2024/01/15 19:51

影像曝光！台中佯稱買東西竊嫌 接連偷皮包還盜刷

2024龍岡米干節登場！必吃必玩搶先看
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播