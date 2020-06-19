檢察官開庭看報滑手機 檢審會祭「警告」懲處

法務部檢審會同意「警告」懲處靳隆坤。（記者吳政峰攝）

2020-06-19 13:29:27

〔記者吳政峰／台北報導〕橋頭地檢署檢察官靳隆坤開庭時低頭看報紙、滑手機，上月被民眾檢舉，橋頭地檢署收案後主動調查，調閱監視器認定屬實，報請高檢署轉呈檢察官人事審議委員會討論，建議予以「警告」行政監督，檢審會19日審議後認定違失明確，同意祭「警告」懲處。

本案為橋檢接獲民眾檢舉，稱靳隆坤（司法官學院42期結業）上月赴橋頭地院審查庭開庭時，當庭看報紙、滑手機，橋檢檢察長洪信旭隨即指示立案調查，調取橋院開庭監視器檔案，確認此事屬實，日前把調查報告移請高檢署轉呈檢審會，建議給予「警告」。

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檢審會19日討論，認定靳隆坤並非為了查案件資料而翻閱報紙、滑手機，與公務無關，雖然靳隆坤未到會答辯，但委員仍認定違失明確，決議「依橋檢懲處建議予以「警告」行政監督處分」。

檢察官一旦被記警告，當年度考績通常就會落入「未達良好」，等同公務員的考績「丙」，原本2個月的年終獎金將會變成1個月，少了約15萬元，損失不小。

橋頭地檢署檢察官靳隆坤上月被民眾檢舉開庭看報紙、滑手機，橋檢內部調查後，認定違失情節屬實，予以警告，並送高檢署轉呈檢察官人事審議委員會核備，檢審會目前仍在開會中。法務部長蔡清祥對此表示，若檢察官不是因公需要當庭查資料，則翻報與滑手機的行為非常不妥，應該「嚴懲」！

蔡清祥指出，檢察官蒞庭有時為了案件需要，必須查資料或翻報紙，因屬公務行為，尚在可容許的範圍內，但若是案件以外的目的，則非常不妥，影響檢察官執行公務的形象與信賴度，本案橋檢已先行內部懲處，轉報檢審會議處，若檢審會認為警告太過或太輕，可退回橋檢重作處分。

靳隆坤是司法官訓練所42期結業，負責公訴，處理橋頭地院審查庭的蒞庭業務，自從橋檢從高雄地檢署分出去後，就在橋檢服務至今，平日表現尚可，也由於審查庭的業務單純，不認罪的交給審理庭，其餘認罪的多是毒品、酒駕、傷害等罪，靳隆坤竟被檢舉不專心公務，昔日同事苦笑不願評論。

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