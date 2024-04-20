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牙醫用助理薪水聘無照學弟矯正洗牙 爽賺百萬

高雄一間牙醫診所院長聘請沒有考上牙醫師的學弟當助理，替患者洗牙、矯正。（情境照）

高雄一間牙醫診所院長聘請沒有考上牙醫師的學弟當助理，替患者洗牙、矯正。（情境照）

2024/04/20 09:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄鳳山開設牙醫診所的廖姓醫師，因年紀已過7旬，體力大不如前，他為了維持診所收益，用助理的薪水聘請沒有考上牙醫師資格的大學莊姓學弟，在診所幫患者洗牙、矯正，爽賺百萬元，被高市生局查獲後，法官依違反醫師法判兩人徒刑8月、緩刑3年。

判決指出，72歲的廖姓牙醫師，因年紀已大，體力下滑無法長時間看診，為了維持診所營運和收益，從2014年9月，找到沒考上牙醫師資格、從事農場經營的67歲莊姓學弟，廖以每月5萬元薪水，聘莊當助理，只要有患者上門看診，廖會在旁指導莊替患者矯正、洗牙。

高市衛生局獲報前往調查，發現莊男無照行醫，依違反醫師法將廖、莊兩人送辦；高雄地院審理時，廖、莊坦承犯行，廖姓醫師表示，他給助理的月薪是3萬元，但給莊5萬元，雖然高出2萬元，但莊每月能幫他多創造營收，讓診所每月至少能賺15萬元。

法官認為，莊男雖然不具牙醫師資格，但是大學牙醫系畢業，與一般坊間的密醫程度上有所不同，執業期間也沒有造成任何醫療糾紛，因此依法酌減犯罪所得，原本要沒收兩人非去執業58個月的不法所得各116萬元，減至一半為各58萬元，並認定兩人符合緩刑條件，依非法執行醫療業務罪各判兩人徒刑8月、緩刑3年，可上訴。

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