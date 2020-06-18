迎接大甲媽回鑾遶境彰化後 方仰寧下週一升任警政委員

許錫榮將接任彰化縣警察局長。（翻攝桃園市警察局官網）

2020-06-18 16:24:35

［記者湯世名／彰化報導］發布了！全國高階警官調動原傳聞已久，終於塵埃落定，彰化縣警察局新任局長由桃園市警察局副局長許錫榮接任，原彰警局長方仰寧調陞警署警政委員。將於下禮拜一布達。由於今、明兩天適逢大甲媽回鑾行經彰化縣境，方仰寧正好在處理完大甲媽遶境活動後調職，也算畫下完美句點。

520之後，彰化基層警界傳聞中的熱門警察局長人選，除許錫榮、陳耀南之外，一度還有台北市警察局副局長高壽孫、桃園市警察局副局長廖美鈴，以及台南市警察局副局長李政曉，5搶1競爭激烈，不過近來傳聞中的人選，從5人減少為2人，由陳耀南、許錫榮競逐。最終由許錫榮勝出，接任彰化縣警察局長。

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即將高升警署警政委員的方仰寧，老家在彰化縣和美鎮，高中時就讀彰化市精誠中學，考上警大後，畢生心願就是有朝一日能回到家鄉服務，去年3月果真由台北市警局副局長調任彰化縣警局長。

警大46期的許錫榮老家在彰化縣二林鎮，曾在桃園市警局歷任大溪、龜山、八德、中壢、桃園等分局長，後調陞基隆港警總隊長、雲林縣警局長，再回桃園市警局督察長、副局長，從警資歷相當完整，循方仰寧為彰化人的慣例，回家鄉服務。

警界慣例，即將接任縣市局長的人選若已確定，獲得地方父母官縣市長首肯，都會事先由原任局長帶著拜會縣市長，拜會完畢後即進行發布，許錫榮已由方仰寧帶著拜會過彰化縣長王惠美，因此許錫榮接任彰化警察局長傳聞已久。

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