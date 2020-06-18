為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

迎接大甲媽回鑾遶境彰化後 方仰寧下週一升任警政委員

許錫榮將接任彰化縣警察局長。（翻攝桃園市警察局官網）

許錫榮將接任彰化縣警察局長。（翻攝桃園市警察局官網）

2020-06-18 16:24:35

［記者湯世名／彰化報導］發布了！全國高階警官調動原傳聞已久，終於塵埃落定，彰化縣警察局新任局長由桃園市警察局副局長許錫榮接任，原彰警局長方仰寧調陞警署警政委員。將於下禮拜一布達。由於今、明兩天適逢大甲媽回鑾行經彰化縣境，方仰寧正好在處理完大甲媽遶境活動後調職，也算畫下完美句點。

520之後，彰化基層警界傳聞中的熱門警察局長人選，除許錫榮、陳耀南之外，一度還有台北市警察局副局長高壽孫、桃園市警察局副局長廖美鈴，以及台南市警察局副局長李政曉，5搶1競爭激烈，不過近來傳聞中的人選，從5人減少為2人，由陳耀南、許錫榮競逐。最終由許錫榮勝出，接任彰化縣警察局長。

即將高升警署警政委員的方仰寧，老家在彰化縣和美鎮，高中時就讀彰化市精誠中學，考上警大後，畢生心願就是有朝一日能回到家鄉服務，去年3月果真由台北市警局副局長調任彰化縣警局長。

警大46期的許錫榮老家在彰化縣二林鎮，曾在桃園市警局歷任大溪、龜山、八德、中壢、桃園等分局長，後調陞基隆港警總隊長、雲林縣警局長，再回桃園市警局督察長、副局長，從警資歷相當完整，循方仰寧為彰化人的慣例，回家鄉服務。

警界慣例，即將接任縣市局長的人選若已確定，獲得地方父母官縣市長首肯，都會事先由原任局長帶著拜會縣市長，拜會完畢後即進行發布，許錫榮已由方仰寧帶著拜會過彰化縣長王惠美，因此許錫榮接任彰化警察局長傳聞已久。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
42名高階警官異動 鍾國文接警專校長、方仰寧陞警政委員
2020-06-18 15:56

42名高階警官異動 鍾國文接警專校長、方仰寧陞警政委員
苗縣4分局長就位 為幸福苗栗努力
2019-05-01 17:23

苗縣4分局長就位 為幸福苗栗努力
藝文水岸心生活 璟都芳華古典歐風宅

藝文水岸心生活 璟都芳華古典歐風宅
刑事悍將廖宗山 將出任嘉義縣警察局局長
2019-03-20 19:22

刑事悍將廖宗山 將出任嘉義縣警察局局長
嘉市14警官晉升 從警40年施坤謨升2線4警官
2018-07-25 17:54

嘉市14警官晉升 從警40年施坤謨升2線4警官
威力彩衝8.5億今年新高

威力彩衝8.5億今年新高
社會今日熱門
2020-06-17 19:51

民宅2樓屋頂滿是菸蒂！癮君子狂丟差點釀成大火

2020-06-17 20:06

自稱新光吳火獅私生女 訴請認祖歸宗更二審仍敗訴

2020-06-17 20:59

輾斃女學生駕駛單手開車？警方初步調查：未注意車前狀況

2020-06-17 19:06

隋棠揭女童遭性侵教育處回應惹議 屏縣府認措辭不當檢討

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播