42名高階警官異動 鍾國文接警專校長、方仰寧陞警政委員

彰化縣警察局長方仰寧陞任署警政委員。（資料照）

2020-06-18 15:56:21

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署高階警職調動因內政部長、警政署署長間的人事角力糾葛延宕已久，在總統蔡英文連任就職後，也成各方矚目焦點，今天終於拍板發布，懸缺已久的警專校長、署督察室主任、保一總隊長等三線三星高階警職職缺，分別由署主任秘書鍾國文、警政委員陳永利、警政委員王慶麟陞任，而署主任秘書也由警政委員林順家陞任，也帶動一波基隆、彰化、南投、屏東、台東等警局長以及六都分局長等重要警職調動，共有42人異動。

這波的重要警職調動，除警專校長、保安一總隊總隊長於6月20日本週六到任外，其餘統一22日下週一辦理交接到任。

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據悉，原本這波人事調動上週便要發布，但內政部考量大甲媽祖遶境活動，必須確保秩序與安全等維護，認為陞任警署警政委員的彰化縣警局長方仰寧等重要警職，需於活動結束後調動才妥適，故延緩至今發布這波人事調動。

名單如下：

1、署主任秘書鍾國文陞任警察專科學校校長

2、署警政委員林順家調任署主任秘書

3、彰化縣警察局局長方仰寧陞任署警政委員

4、桃園市警察局副局長許錫榮調任彰化縣警察局局長

5、臺南市政府警察局督察長林清求調任桃園市警察局副局長

6、屏東縣警局局長葉明潭調任臺南市警察局督察長

7、署公共關係室主任李文章調任屏東縣警局局長

8、北市警察局大安分局分局長周煥興陞任署公共關係室主任

9、署警政委員王慶麟調任署保安第一總隊總隊長

10、署保安警察第五總隊總隊長鄭明忠陞任署警政委員

11、北市警察局副局長高壽孫調任署保安警察第五總隊總隊長

12、新北市警局主任秘書邱寬愉調任臺北市政府警察局副局長

13、南投縣警局局長陳木樹調任新北市警察局主任秘書

14、署保安警察第六總隊副總隊長呂新財調任南投縣政府警察局局

15、宜蘭縣警局副局長張維鎮陞任本署保安警察第六總隊副總隊長

16、署警政委員陳永利調任署督察室主任

17、基隆市警局局長詹永茂陞任本署警政委員

18、署刑事警察局副局長林炎田調任基隆市警察局局長

19、署國道公路警察局副局長李西河調任本署刑事警察局副局長

20、署花蓮港務警察總隊總隊長徐世霖調任本署國道公路警察局副局長

21、署保安警察第二總隊副總隊長李安淳調任本署花蓮港務警察總隊總隊長

22、署航空警察局主任秘書郭順德調任本署保安警察第二總隊副總隊長

23、新北市政府警察局三重分局分局長王文澤陞任本署航空警察局主任秘書

24、臺中市政府警察局督察長魏慶賢調任臺中市政府警察局副局長

25、臺東縣警察局局長邱文亮調任臺中市政府警察局督察長

26、署行政組組長趙瑞華調任臺東縣警察局局長

27、署鐵路警察局副局長江義益調任本署行政組組長

28、署保安警察第五總隊副總隊長葉爾煙調任本署鐵路警察局副局長

29、署保安警察第七總隊主任秘書陳宗能調任本署保安警察第五總隊副總隊長

30、高雄市政府警察局苓雅分局分局長李謀旺陞任本署保安警察第七總隊主任秘書

31、臺中市警察局第三分局分局長陳武康陞任本署保安警察第一總隊主任秘書

32、桃園市警察局桃園分局分局長黃炳訓陞任桃園市警察局警政監

33、臺南市政府警察局第六分局分局長陳建民陞任臺南市政府警察局警政監

34、署公共關係室科長游永中調任高雄市政府警察局旗山分局分局長

35、署資訊室科長李崇偉調任高雄市政府警察局六龜分局分局長

36、署保安組科長洪本華調任宜蘭縣政府警察局副局長

37、署刑事警察局國際刑警科科長甘炎民調任臺南市政府警察局學甲分局分局長

38、北市警察局勤務指揮中心主任吳在堂調任北市警察局文山第一分局分局長

39、新北市警局後勤科科長周振安調任新北市警察局保安警察大隊大隊長

40、桃園市警察局犯罪預防科科長吳明彥調任桃園市警察局保安警察大隊大隊長

41、臺中市警察局秘書室主任賈立民調任臺中市警察局保安警察大隊大隊長

42、高雄市政府警察局秘書室主任陳志榮調任高雄市政府警察局小港分局分局長

署督察室主任陳永利。（記者邱俊福翻攝）

保一總隊長王慶麟。（記者邱俊福翻攝）

署主任秘書林順家。（記者邱俊福翻攝）

警專校長鍾國文。（記者 邱俊福翻攝）

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