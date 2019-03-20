刑事悍將廖宗山 將出任嘉義縣警察局局長

2019-03-20 19:22

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕警政署今天公布新一波警察人事，共有18位高階警官異動，其中刑事局副局長廖宗山調任嘉義縣警局長，其曾在2000至2002年擔任嘉義縣警局刑警隊（刑警大隊前身）隊長，事隔17年返嘉，地方期待其發揮刑事長才，讓嘉義縣治安更加平穩。

有警界「虎將」美譽的廖宗山，是警大48期畢業，歷任嘉義縣、台南市刑警隊長、刑事局南部打擊犯罪中心大隊長、刑事局首位毒品查緝中心主任等職務，其中領導南打長達7年多，個性嫉惡如仇，而且辦案機智精明，往往能突破僵局，對南部治安貢獻卓著。

廖宗山緝獲黑槍多達3、400把，「丁仔子」丁正祥軍火走私集團三度栽在他手裡，他曾一次查獲181支長短槍枝、2萬多發子彈，堪稱史上破獲的最大宗走私槍械案。

嘉義縣刑事大隊有不少人曾在廖的手下工作過，對其凡事身先士卒的拼命三郎精神仍印象深刻，這次廖回嘉任警界大家長，大家私下打趣說「皮要繃緊一點」。

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