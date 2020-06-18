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爆熱夏天騎車躲艷陽 違停陰涼路邊小心挨罰

騎士停等紅燈時，常會在停止線前大老遠處的陰涼路邊躲艷陽。（圖由民眾提供）

騎士停等紅燈時，常會在停止線前大老遠處的陰涼路邊躲艷陽。（圖由民眾提供）

2020-06-18 14:10:14

〔記者許國楨／台中報導〕夏天天氣熱，路上常見不少騎士停等紅燈時，常會在停止線前大老遠處的陰涼路邊躲艷陽，但許多民眾可能不知道，此舉已可認定是違規臨時停車可以開罰，台中市警局交通大隊表示，員警雖大多以勸導取代舉發，但重要的是，此舉恐造成後方駕駛人閃避不及，發生追撞等交通事故，不得不慎。

連續高溫宣告爆熱夏天已到，台中市街頭卻隨處可見這種狀況，明明最前方的機車停等區有時沒停滿甚至沒車，卻有一堆機車在停等區或停止線後方的大老遠處停等紅燈，騎士充分利用地形地貌，躲在樹蔭、建築物或公車候車亭的陰涼處躲艷陽。

張姓騎士說，白天太陽大，的確會在停等紅燈時在停等區後方的陰涼處躲太陽，有時會被警察催促往前騎，還有警察說不往前騎到停等區會開罰，讓他與朋友間為此討論，此舉真的有開單的依據嗎？

對此市警局交通大隊表示，路邊只要有紅線或是橋梁、圓環等等甚至是公車停靠站，都不可以臨時停車，民眾在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，可依道路交通管理處罰條例第55條，處300元以上，600元以下罰鍰。

但警方也強調，若騎士停放距離路口不遠，多半用勸導方式並不會取締，但若是遭人拍照檢舉，仍會進一步依畫面認定後開罰，因此呼籲民眾勿因路口前遇黃燈、紅燈時，就暫停於路口前蔭涼處，不僅防止因此被罰款荷包失血，也可避免造成後方駕駛人閃避不及，致發生追撞等交通事故，騎士此時還是要負相關肇事責任，不得不慎。

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