泰國房市吸金案 演員成潤等多人今遭起訴

鄉土劇反派角色的演員「成潤」（本名陳伯偉）。（資料照）

2020-02-18 09:56:59

〔記者錢利忠／台北報導〕前台東市長陳建閣創立瑞傑國際地產公司，專營泰國不動產投資，公司卻涉以保證獲利為口號，靠正妹業務拉業績吸金逾6億3316萬元，就連專演鄉土劇反派角色的演員「成潤」（本名陳伯偉），也擔任該集團投資顧問；台北地檢署去年10月發動搜索後，今依違反銀行法、詐欺、組織犯罪防制條例等多罪，起訴陳建閣、北聯幫幫主「平哥」王際平多名被告。

此案除了陳建閣等經營階層之外，包括董監事楊燕婷、侯逸芸、英文名字「Ruby」的正妹業務李怡君、演員「成潤」（本名陳伯偉）等多人，也因拉攏投資者，涉嫌非法收受存款業務，今天一同被依違反銀行法及組織犯罪防制條例等罪起訴。

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檢方查出，2017年6月13日，王際平延攬陳建閣擔任公司登記負責人，並更名為瑞傑國際地產股份有限公司，另招募具有網路知名度，且曾在國礎建設任職、做過競選歌曲的音樂人「砰砰阿峰」擔任投資說明會講師，再由「砰砰阿峰」培訓演員「成潤」（本名陳伯偉）及外型亮麗之李姓女子擔任講師，藉此強化宣講相關海外建案投資案的可信度及吸引力。

檢調調查，自2016年開始，瑞傑國際地產團隊在泰國春武里府，投資興建「瑞傑花園」建案，宣稱該案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，東部經濟走廊樞紐中心，是在地及國際專業領域菁英匯聚處，鎖定中高階外派人才的租屋需求，租金投報率為台灣的200％，但該建案興建不久便停工，投資人血本無歸，怒向檢調提告，受害投資者粗估超過200人。

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