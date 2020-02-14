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情人節不寧靜！蘆竹街頭傳槍響 警嚇阻逮偷車賊

員警將竊賊壓制在地。（中壢警分局提供）

員警將竊賊壓制在地。（中壢警分局提供）

2020-02-14 15:43:57

［記者許倬勛／桃園報導］情人節不寧靜，蘆竹街頭驚傳槍響，桃園市卓姓男子今晨在中壢區偷走路邊車輛，中午在路上被警方盯上，卓嫌察覺有異，竟衝撞警車，雙方追逐時多次碰撞，警方開2槍嚇阻，最後嫌犯車子失控停下，棄車逃逸時被警察一擁而上制伏。全案訊後依竊盜罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

今日上午8點，中壢警方接獲通報，民眾表示停放在青園路邊的車輛遭竊，青埔派出所立即調閱監視器循線追查，發現歹徒竊車後一路開往蘆竹區，警方沿線追查，在中午12點於蘆竹中山路發現竊賊蹤影。

警方派員在車輛四周埋伏，趁卓嫌要上車離開之際，警車立即上前攔阻，卓嫌不甘乖乖就逮，狂踩油門欲兔脫、衝撞前方偵防車，警員擔心一旁民眾安危，當機立斷拔槍嚇阻，分別在贓車右方前後輪各擊發一槍，最後嫌犯車子失控停下，員警隨即破窗將他拉出，過程中一名警員還不慎擦傷手臂，警車也遭撞擊鈑金凹陷。全案訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方透露，遭竊的車輛是舊款的Mazda3，因未導入晶片鎖設計，開鎖容易常遭盯上，警方也呼籲，其實任何廠牌的汽車都可能失竊，提高警覺才是最佳防範作為，盡量別將車停在空曠或人煙稀少之處，且加裝鎖具才能降低被偷風險。

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