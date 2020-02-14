摸養女下體還傳訊想嘿咻 狼父判刑3年6月

新北地院認定養父六次猥褻及性侵犯行，依乘機性交、加重強制猥褻等罪判徒刑3年6月。（記者陳慰慈攝）

2020-02-14 13:17:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名男子，遭13歲養女指控，趁她熟睡時闖進房間，撫摸她下體，還傳訊表示要跟與她發生性關係，對她指侵，新北地院認定養父共有6次猥褻及性侵犯行，今依乘機性交、加重強制猥褻等罪判這名狼父徒刑3年6月，其中6月得易科罰金，可上訴。

判決指出，前年2月，養父趁少女睡覺時，溜進她房間，脫下她的褲子撫摸下體，還掏出「小弟弟」打算硬上，少女嚇到驚醒反抗，狼父才未成功；同年3月，又趁少女熟睡時，撫摸少女下體，之後又趁少女在房間折衣服，打算對少女硬上，發現少女母返家，才趕緊停手，隔天先是從後方環抱她，又傳訊要求跟她嘿咻，晚間見她在客廳睡著，竟對她指侵；同年3月至4月，狼父又二度撫摸少女臀部及腿部，少女忍無可忍，告訴媽媽不想回家，也不想看到狼父，少女母追問得知此事，連忙到帶女兒去報警。

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審理時，狼父辯稱僅有猥褻，否認性侵。

但法官不採信狼父辯詞，痛批狼父為滿足一己性慾，不顧養女身心發展，造成養女心理上難以抹滅的陰影跟傷害，雖狼父已跟養女母親達成和解並賠償部分金額，但養女具狀表示希望狼父入獄，法官認定狼父6次犯行，每案判刑1年10月到6月不等，合併應執行刑3年6月。

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