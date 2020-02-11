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邱太三關說疑雲未通過彈劾 法務部了解後回應

前法務部長邱太三被控涉及關說，監察院二度審查未通過彈劾案。（資料照。記者吳政峰攝）

前法務部長邱太三被控涉及關說，監察院二度審查未通過彈劾案。（資料照。記者吳政峰攝）

2020-02-11 22:58:41

〔記者吳政峰／台北報導〕前法務部長邱太三與前桃園地檢署檢察長彭坤業被控涉入壢新醫院院長張煥禎逃稅關說案，監察院11日召開審查會，以1比8的票數未通過彈劾案，兩人逃過一劫，法務部得悉結果後表示，待了解後再行回應。

法務部指出，目前未獲得詳細資訊，不便立刻做出回應，待了解監院結論的前後脈絡後再對外說明。

監察院預定12日召開記者會說明本案，外傳這是第二次彈劾審查未通過，去年亦曾審查過一次，當時以3比10票未通過彈劾，本次排除當時的13位監委再次投票，惟仍未過關。

本案源於張煥禎涉逃漏稅5億元，被桃檢依違反稅捐稽徵法起訴，桃園地院開審查庭時，張煥禎誤認公訴檢察官陳嘉義有意認罪協商卻反悔，決定向邱太三陳情，邱把陳情轉知給彭坤業，彭認為檢察官應言而有信，遂指示續行協商，主任檢察官蔡正傑接到指示，增派一名檢察官協助陳嘉義，未料引起反彈，全案發酵，彭坤業轉調高檢署主任，邱太三辭去國安會諮委。

高檢署調查後認定全案涉關說，檢察官人事審議委員會將全案移送監察院審查，而監委亦主動立案審查，惟審查結果與高檢署報告不同，理由將待12日的記者會說明。

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