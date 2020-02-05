囤積口罩就會觸法？法務部：要看意圖為何
〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎疫情未休，我國為口罩進口國，本身產能無法支應全國人口使用，政府當機立斷，除了禁止出口，並依傳染病防治法徵用口罩，統一分配，平穩價格，但近日傳出有廠商及民代疑似囤貨發送口罩，遭外界質疑觸法，對此，法務部調部辦事主任檢察官高一書解釋，囤貨是否成罪，要看主觀意圖為何。
高一書指出，傳染病防治法第61條規定，中央流行疫情指揮中心成立期間，對主管機關已開始徵用的防疫物資，有「囤積居奇」或「哄抬物價」行為且情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，亦即嚴重囤積或哄抬徵用物資，均可能觸法。
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但觸法的前提是要有「囤積」或「抬價」的主觀意圖，也就是如果盤商為了哄抬價錢而囤貨，且情節嚴重，才可能成罪，換言之，如果囤貨的目的是為了發送，而非自用營利，成罪的機率就不高。
另外，行政院已把醫用及一般外科口罩列為「生活必需品」，根據刑法第251條規定，意圖抬高交易價格，囤積經行政院公告之生活必需用品，無正當理由不銷售者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。
也就是說，即便情節不嚴重，但為了抬價而囤積口罩，無正當理由不銷售，最重也可處3年徒刑。
高一書表示，因應武漢肺炎的中央流行疫情指揮中心上月底開立，檢察官至今已分案2起有關囤積或哄抬防疫物資的案件，廠商切勿刻意囤積抬價，以免觸法。
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