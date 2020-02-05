為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

囤積口罩就會觸法？法務部：要看意圖為何

法務部調部辦事主任檢察官高一書解釋囤積抬價防疫物資的成罪要件。（記者吳政峰攝）

法務部調部辦事主任檢察官高一書解釋囤積抬價防疫物資的成罪要件。（記者吳政峰攝）

2020-02-05 23:33:53

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎疫情未休，我國為口罩進口國，本身產能無法支應全國人口使用，政府當機立斷，除了禁止出口，並依傳染病防治法徵用口罩，統一分配，平穩價格，但近日傳出有廠商及民代疑似囤貨發送口罩，遭外界質疑觸法，對此，法務部調部辦事主任檢察官高一書解釋，囤貨是否成罪，要看主觀意圖為何。

高一書指出，傳染病防治法第61條規定，中央流行疫情指揮中心成立期間，對主管機關已開始徵用的防疫物資，有「囤積居奇」或「哄抬物價」行為且情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，亦即嚴重囤積或哄抬徵用物資，均可能觸法。

但觸法的前提是要有「囤積」或「抬價」的主觀意圖，也就是如果盤商為了哄抬價錢而囤貨，且情節嚴重，才可能成罪，換言之，如果囤貨的目的是為了發送，而非自用營利，成罪的機率就不高。

另外，行政院已把醫用及一般外科口罩列為「生活必需品」，根據刑法第251條規定，意圖抬高交易價格，囤積經行政院公告之生活必需用品，無正當理由不銷售者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

也就是說，即便情節不嚴重，但為了抬價而囤積口罩，無正當理由不銷售，最重也可處3年徒刑。

高一書表示，因應武漢肺炎的中央流行疫情指揮中心上月底開立，檢察官至今已分案2起有關囤積或哄抬防疫物資的案件，廠商切勿刻意囤積抬價，以免觸法。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市689家藥局賣口罩 明估可配發成人13.7萬、兒童3.4萬個
2020-02-05 23:12

北市689家藥局賣口罩 明估可配發成人13.7萬、兒童3.4萬個
武漢肺炎》移植病人家屬：每天口罩需求至少10片，呼籲政府配給
2020-02-05 22:14

武漢肺炎》移植病人家屬：每天口罩需求至少10片，呼籲政府配給
新一年投資什麼？ 翻翻債券基金投資指南吧

新一年投資什麼？ 翻翻債券基金投資指南吧
實名制明上路！ 業者憂代買口罩恐生亂象
2020-02-05 22:00

實名制明上路！ 業者憂代買口罩恐生亂象
社會今日熱門
2020-02-05 06:28

巧合？桃市南華里4間彩券行 昨晚都開出今彩539頭獎

2020-02-05 17:26

高雄港驚見男浮屍 下腹部有老虎刺青

2020-02-05 14:53

武漢肺炎》PO「光台中確診超過五百了好嗎」 男子秒被約談送辦

2020-02-05 06:23

基隆民宅深夜傳氣爆 父死子重傷 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播