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武漢肺炎》染病趴趴走、疫情假訊息 法務部建議修法防堵

「傳染病防治法」第63條只處罰「明知」染病而不遵從主管機關指示者，使得該法形同具文，法務部31日提出修法建議，希望刪除「明知」二字，強化法令執行力。（資料照）

「傳染病防治法」第63條只處罰「明知」染病而不遵從主管機關指示者，使得該法形同具文，法務部31日提出修法建議，希望刪除「明知」二字，強化法令執行力。（資料照）

2020-01-31 23:45:31

〔記者吳政峰／台北報導〕一名台商在中國染上武漢肺炎，返台後竟趴趴走，上舞廳作樂，引發民眾恐慌，但因「傳染病防治法」第62條只處罰「明知」染病而不遵從主管機關指示者，使得該法形同具文，法務部31日提出修法建議，希望刪除「明知」二字，強化法令執行力，草案已送行政院研議。

法務部表示，為有效執法，使染病民眾能確實遵守主管機關防疫指示，減少疫情擴散風險，已主動提出「傳染病防治法」第62條修法建議，目前該法處罰的對象為「『明知』自己罹患法定傳染病，卻不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者」，規範不足，希望修法能刪除「明知」要件，並增加處罰「疑似染病」不聽從主管機關防疫指示者，同時把「致傳染於人」改為「有傳染第三人之虞」要件，從結果犯換採危險犯體例修法。

另外，防疫最怕資訊錯誤，若有心人士刻意製造假訊息，恐重創防疫安全網，法務部認為「傳染病防治法」第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科300萬元以下罰金」，嚇阻力恐怕還不夠，建議增加自由刑，並納管「以傳播工具散播」行為，以符合網路傳遞趨勢。

法務部強調，修法草稿已送請行政院邀集主管機關共同研議，期能擴大保護層面及遏止疫情謠言。

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