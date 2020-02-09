9旬失智翁迷途失聯4天 奇蹟尋獲幸無大礙

9旬老翁迷途4天，在偏僻的防風林內被尋獲，奇蹟存活。（記者魏瑾筠翻攝）

2020-02-09 18:56:20

[1]

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市大園區92歲的楊姓老翁，4日下午出門散步後就沒有回家，家屬著急地至派出所報案，警方調閱監視器沿著老翁可能行走的路線，與家屬一同搜尋，總算於8日下午，在一處廢棄垃圾場的防風林深處找到老翁，所幸人平安無事，家屬表示相當感謝。

大園警分局竹圍派出所於4日深夜接獲楊翁女兒報案，稱其父親下午出門散步後就沒有回家，家人們在附近找了一個晚上都找不到，由於父親有失智情形且已9旬高齡，擔心他在寒風中身體支撐不住，請警方幫忙協尋。

請繼續往下閱讀...

[2]

警方調閱附近監視器，發現老翁最後出現在沙崙里一間土地公廟，於是派員前往搜尋，但因天色昏暗初次搜尋未有收穫。警方接連幾天仍持續調閱監視器，尋找蛛絲馬跡，並於巡邏時沿著老翁可能行走的路線加強查看，但始終沒發現老翁的身影。

直到8日下午，家屬與警方根據民眾提供的線索，擴大搜尋範圍，終於在一處廢棄垃圾場的防風林深處，發現身體虛弱的老翁。家屬見到老翁平安無事，激動地落下眼淚，趕緊通知救護人員將老翁救出並送醫，所幸經治療後老翁已無大礙。

[3]

楊翁家屬表示，這幾天又濕又冷，一想到父親獨自在外挨餓受凍，就感到相當難過，非常感謝警方及社會各界的積極協助，才能順利尋回父親，以後會更加注意，不會再讓他走失。

警消合力將老翁從防風林內救出。（記者魏瑾筠翻攝）

9旬老翁家屬著急的在旁照顧。（記者魏瑾筠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法