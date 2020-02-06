「伊拉克飛行員」柔情送暖 7旬婦感動欲匯20萬遭阻

苗栗一名7旬婦人險遭自稱是「伊拉克飛行員」的男網友詐騙，幸被土地銀行竹南分行謝姓女行員機警攔下，竹南警分局副分局長張中特別頒發感謝狀，感謝她協助成功阻詐。（記者鄭名翔翻攝）

2020-02-06 18:33:44

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣70歲范姓老婦，在臉書上認識一名自稱「伊拉克飛行員」男網友，對方自稱華裔略通中文，不斷噓寒問暖、展開溫情攻勢，讓老婦感到備受關愛，隨後對方聲稱要寄送美金包裹給范婦，但須先請她支付約新台幣20萬運費，范婦前往銀行匯款時，行員察覺有異報警，經警方苦口婆心勸說解釋，才讓范婦恍然大悟，保住辛苦積蓄。

竹南警分局竹南派出所日前接獲土地銀行竹南分行謝姓行員報案，指稱有婦人疑遭詐騙臨櫃欲匯出20萬元，警員吳心雅、王景威立即趕往現場。

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范婦聲稱，在臉書上認識擔任「伊拉克飛行員」的男網友，對方自稱華裔略通中文，時不時就噓寒問暖、溫言軟語，兩人以簡易英文、夾雜中文聯繫，讓范婦備感窩心，長久互動甜蜜融洽，男網友近日稱要送一箱美金包裹給她，但因人在戰區不便付運費，因此請她先付約20萬的運費。

范婦在溫情攻勢下不疑有他，臨櫃匯款，謝姓女行員機警察覺有異，立即報警，警方一聽就知道是詐騙老招，立即告知范婦該帳戶已被列為警示帳戶，且以過往遭類似詐騙案例加以勸說，這才讓她恍然大悟，感謝警方及行員助她保住積蓄。

而土地銀行竹南分行此次協助阻詐，竹南分局也頒發感謝狀，期許未來金融機構與警方密切聯繫，阻絕可惡詐騙行為，也提醒民眾小心網路交友陷阱，若有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢。

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