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首頁　>　社會

BMW半夜呼嘯過市區 「嚴重超速」77公里吃罰單、被吊照

圖中白色BMW轎車「嚴重超速」。（記者許國楨翻攝）

圖中白色BMW轎車「嚴重超速」。（記者許國楨翻攝）

2020-02-06 11:23:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局松安派出所員警，本週一凌晨在轄區松竹路一段執行常態測速照相取締勤務，當員警才剛依規定設置完警示標示並啟動測速照相機不久，赫然發現一部白色BMW轎車自北屯路方向疾駛而來，且在接近測速照相機前方200公尺時竟完全無減速跡象，仍然維持高速通過，連員警都無法清楚辨識車牌及廠牌！但當下考量安全因素並未尾隨攔查告發。

員警返所後檢視違規照片時，赫然發現該輛BMW車速竟然高達時速127公里，超過規定速限甚多，有員警驚呼「半夜開這麼快是在哈囉？就算是要搶口罩也不能超速！」而相較當天所告發20件超速違規中，多半超速時速20公里至40公里不等，如此高速，非常罕見。

警方表示，以超速案件而言，每件開罰1200元，但這僅是一般超速金額，若是嚴重超速則不僅於止，由於該路段的速限為50公里，該車已超速77公里，屬於超速60公里以上的「嚴重超速」，這位車主除了要面對6000以上12000元以下罰鍰，並將吊扣該汽車牌照3個月，損失慘重。

松安所長張元瑞說，北屯區松竹路一段（北屯路至旱溪西路間）限速50公里，但因該路段筆直且長達900公尺，夜間經常有駕駛超速行駛，為了防止駕駛因車速過快、反應不及致生憾事，該所除不定期派員進行測速照相取締，也呼籲民眾開車或騎車應遵守交通規則及相關速限，除維護自身及他人安全，同時避免荷包失血。

BMW超速77公里，車主將被吊照並重罰。（記者許國楨翻攝）

BMW超速77公里，車主將被吊照並重罰。（記者許國楨翻攝）

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