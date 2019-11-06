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台37線4K「超速王」！飆141公里被拍 將罰1萬2

台37線4公里處移動式測速照相，拍到時速141公里的「超速王」，將罰1萬2000元。（記者蔡宗勳翻攝）

台37線4公里處移動式測速照相，拍到時速141公里的「超速王」，將罰1萬2000元。（記者蔡宗勳翻攝）

2019-11-06 19:45:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄警分局有鑑於台37線新港段常因車速過快肇事，甚至發生死亡車禍，在台37線4公里處實施移動式測速照相，今年10月拍到66件超速逾40公里的嚴重超速案，其中「超速王」時速141公里、罰款1萬2000元，荷包大失血。

民雄警分局說，為防制交通事故發生，在轄內各易超速肇事路段實施移動式測速照相，其中，新港鄉台37線4公里處列為重點區域，不定時在南北雙向南路段實施移動式測速照相。

民雄警分局統計，台37線4公里處10月份超速違規取締合計118件，其中超速40公里內的一般超速52件，逾40公里的嚴重超速達66件，占超速的6成。

依道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款、第2項、第4項及第5項統一規範，行車速度超過規定最高時速逾80公里至100公里者罰款1萬2000元，一般道路行車速度超過規定最高時速逾40公里至60公里者罰2000元，逾20公里至40公里者罰1800元，超速20公里以內罰1600元。

台37線4公里處實施移動式測速照相。（記者蔡宗勳翻攝）

台37線4公里處實施移動式測速照相。（記者蔡宗勳翻攝）

台37線4公里處限速60公里。（記者蔡宗勳翻攝）

台37線4公里處限速60公里。（記者蔡宗勳翻攝）

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