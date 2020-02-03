疑母要下毒害他 逆子重毆85歲老媽致死判18年

古姓男子重毆母親致死，宜蘭地方法院判他18年有期徒刑。（記者張議晨攝）

2020-02-03 15:17:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣古姓男子懷疑85歲陳姓母親下毒使他精神錯亂，出手毆打老母頭部、胸部，導致母親傷重不治；3天後古男發現母親離世，才找葬儀社處理母親遺體。宜蘭地方法院審理後，重判古男18年有期徒刑，為預防古男出獄後再犯，並予宣告服刑期滿後，仍要執行監護5年，以啟其新生。

判決指出，57歲古姓男子與母親同住宜蘭市，前年9月8日上午，古男懷疑母親撕毀他的文件，且妨礙他唸經超渡，甚至質疑母親下毒害他精神錯亂，在家口頭質問陳母。

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古男見母親對於質問不予理會，將上半身壓在老母胸部，出手毆打母親臉部；85歲的陳母不堪重擊，身上多處骨折、血胸，當場嘔吐休克。

古見母親受重傷，未將其送醫，反而等到3天後認為母親已無生命跡象，才打給葬儀社處理；禮儀人員見陳母滿臉是傷，才揭穿整起孽子弒母案。

但古男在審理、偵查時，否認有殺母情況，古辯稱，當時他認為若母親送醫，還要急救，就不是所謂「好死」，因此就讓母親在房內自然死亡。

法醫勘驗陳母身體外傷，發現陳母頭部、臉部、前胸及四肢都有大片鈍挫傷，合併血胸、中樞神經休克，最後呼吸衰竭而亡。

承審法官認為，案發時陳母已高齡85歲，身體本來較為脆弱，但古卻猛擊母親頭部胸部，甚至在母親生命垂危之際，還逕自離開現場，放任母親自生自滅，顯然有殺人之故意。

合議庭認為，陳母平時對古男關愛有加，古理應知恩反哺為報，竟僅因自身妄想，與母親爭執後毆打母親致死，陳母盡心愛護古男卻無緣安享天年，有情眾生聞之會有心不忍。

考量古男患有妄想型思覺失調症，雖無與犯罪行為相關的命令式聽幻覺，但源於被害妄想意念而引發其犯罪行為，依《刑法》第19條第2項規定，減輕其刑，量處18年徒刑。另，為預防被告再犯，併予宣告應於刑期執行完畢後，施以最長5年監護，以啟新生。（15:25更新）

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