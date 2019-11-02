男開直播哭訴「媽媽自轟」 警眉頭一皺：案情不單純

蘭佛德在臉書上開直播，對網友哭訴「媽媽開槍自轟」，他還將攝影機鏡頭照向奄奄一息媽媽，堅稱「不是我殺的」。（圖擷取自Crime NEWS）

2019-11-03 00:32:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州（Utah）上週發生一起離奇命案，24歲男子蘭佛德（Jeffrey Antonio Langford Jr）10月26日在臉書開直播，對網友哭訴「媽媽開槍自轟」，他還將攝影機鏡頭照向奄奄一息的母親，多次強調「不是我殺的」，但警方發現蘭佛德弒母嫌疑重大，將他逮捕。

綜合媒體報導，2蘭佛德上週六在臉書開直播，他對鏡頭泣訴，媽媽蒮克（Graciela Laura Holker）喝酒後拿手槍自轟，還讓網友看母親倒在血泊中的畫面；網路直播期間，蘭佛德多次聲稱，「我絕對沒有殺死她，她沒斷氣，我需要完成某些事情」，還哭喊，「我不要去監獄」。

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警察接獲報案後趕赴蘭福德住所，發現45歲的母視蒮克已經身亡，她雖然右手握著手槍，從相關線索看來並非自轟，警方因此將蘭佛德上銬逮捕。

根據外媒報導，警訊期間，蘭佛德不僅證詞前後矛盾，警方還查出他過去曾有持有毒品遭逮的前科，懷疑他可能是因吸毒失去理智，才失手槍殺了母親；此外，根據外媒指出，蘭佛德目前遭到法院收押。

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