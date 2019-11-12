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孽子索討提款卡不成打死老母 二審維持無期徒刑

孽子討寄放老母的提款卡喝酒不成，活活打死老母二審維持無期徒刑。（情境圖）

孽子討寄放老母的提款卡喝酒不成，活活打死老母二審維持無期徒刑。（情境圖）

2019-11-12 10:35:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾姓男子去年深夜酒後欲向72歲老母要回自己提款卡被拒，竟痛打老母，不顧她奄奄一息倒坐椅上，直接進房睡覺，鄰居隔天才驚覺曾母陳屍客廳，警方趕到將熟睡中的孽子繩之以法，一審依犯殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒期，上訴遭高雄高分院駁回，全案仍可上訴。

二審法官審酌被告曾男患有思覺失調症，經鑑定有按時服藥，也未完全泯滅良心，認為長期監禁教化及治療，應能讓被告改善、更生，尚無剝奪其生命之必要，駁回上訴，維持無期徒刑判決。

判決書指出，51歲的曾男曾是木工，曾妹指哥哥原和父親同住，因藥物控制不良，又搬回和母親同住，要求他能正常服藥，不料，被告在家中獨自飲酒，因缺錢買酒，欲向母親要回自己的提款卡被拒，2人起口角，曾男被控爆打自己母親的臉、身體，母親傷重躺在客廳四躺椅上。直到隔天傍晚傷重不治。

警方發現屋內凌亂、血跡斑斑，懷疑他殺，經解剖確認被害人顱內出血、鼻骨骨折、肋骨骨折等，研判頭、胸都遭人痛毆，曾男也承認毆打母親約12、13拳，但否認有殺母意圖。

一、二審法官認為被告動手無情，還放任老母重傷不顧，應能預見會害母親死亡，卻置之不理，只因死者不願交付提款卡，使母親在恐懼和痛苦中死亡，判處無期徒刑、褫奪公權終身，二審駁回被告上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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