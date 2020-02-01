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不滿80歲失智老母碎念 逆子竟拿掃把重重K頭

基隆地院認為，楊男犯後飾詞狡辯，毫無悔意，依傷害直系血親尊親屬罪，判楊5月徒刑，得易科15萬元罰金。（資料照）

基隆地院認為，楊男犯後飾詞狡辯，毫無悔意，依傷害直系血親尊親屬罪，判楊5月徒刑，得易科15萬元罰金。（資料照）

2020-02-01 19:00:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓男子不滿80多歲失智老母對他碎碎念，竟持掃把柄重敲老母頭部，致老母頭皮破裂3公分，竟扯稱要拿掃把柄撐跌倒老母，才不小心打到。基隆地院認為，楊男犯後飾詞狡辯，毫無悔意，依傷害直系血親尊親屬罪，判楊5月徒刑，得易科15萬元罰金。

判決指出，在某上市公司擔任高階主管的楊姓男子，前年9月間在80多歲老母住處，因不滿患有重度失智症的老母，對他碎碎念，竟拿起家中掃把柄，朝老母頭部重擊流血。

外籍女看護見狀趕緊將楊母送醫救治，經醫師診斷楊母的頭皮受有3公分的傷口，楊母的另一子拿著醫院診斷書代媽媽控告楊男傷害直系血親尊親屬罪。

法院審理時，楊辯稱，當時他在掃地，眼見坐在椅子上的母親站起來時快要跌倒，情急之下就用掃把柄要撐住媽媽，結果掃把沒對準，滑到媽媽的頭部，才造成受傷。

但女看護作證稱，楊男是因為不滿母親對他碎碎念，才持掃把柄打楊母的頭。

法院審視醫院開的診斷書，認為楊母的傷勢，與女看護的說法較為吻合，痛批楊男無視母親已高齡80餘歲且有重度失智，身體已不堪暴力相向，竟不好好照顧老母，反因不耐母親失智碎念，持掃把柄毆打老母，犯後又猶飾詞狡辯，毫無悔意，依傷害直系血親尊親屬罪判楊5月徒刑，得易科15萬元罰金；可上訴。

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