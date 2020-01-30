大火夜襲 中和工廠一度全面燃燒

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中和環河西路三段一處連棟工廠今晚失火，濃煙猛竄。（記者徐聖倫翻攝）
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和區今晚9點左右傳工廠火警，環河西路三段一處連棟工廠廠房1樓全面燃燒，面積約150坪。消防人員據報趕抵，火勢一度有延燒趨勢，所幸在20分鐘內將火勢控制，但目前仍未完全熄滅。
據了解，事發工廠附近也都是廠房，消防人員目前未發現有人員受困，仍持續搶救中，詳細起火原因仍待詳查。
消防人員現場灌救中。（記者徐聖倫翻攝）
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