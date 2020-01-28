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首頁　>　社會

男疑與姊姊吵架拿汽油縱火 害媽媽命喪彩券行

警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）

警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）

2020-01-28 23:04:55

〔記者王宣晴／新北報導〕今晚9時許，新北市新店中興路三段一處彩券行發生火警，警消獲報趕抵搶救，在半小時內撲滅火勢，在店內救出37歲的林姓女子及63歲的林母，林女四肢燒燙傷，林母則全身有百分之36的燒燙傷，送醫搶救，但林母傷勢過重，急救後仍宣告不治，警消調查火場，目擊者指稱是林女弟弟與家人發生爭執，朝店內潑灑汽油縱火後逃逸，警方目前已鎖定犯嫌行蹤，積極緝捕到案。

據查證，林男一家人同住在新店中興路三段的公寓1樓，並在經營彩券行，而涉嫌縱火的林姓男子疑似患有躁鬱症，與家人關係不睦，時常因為小事便揚言要跟家人同歸於盡，春節團圓期間，林男懷疑父親及姊姊在背後說他壞話，今日下午與家人發生爭執後離家。

晚間近9時，林男提著汽油桶返家，看到父親及姊姊在店門口聊天，再度與姊姊發生口角，林男一氣之下竟朝姊姊潑灑汽油縱火，火勢猛烈，林男姊姊四肢三度灼傷，彩券行也陷入火海，並延燒到一旁的洗車場。

警消獲報趕抵搶救，父親及遭燒傷的姊姊已自行逃出，消防人員趕緊佈水線搶救，在半小時內撲滅火勢，並在房內發現倒臥在地的林母，發現林母全身大面積燒燙傷，失去生命跡象，趕緊將2名傷者送醫急救，但林母傷勢嚴重，搶救後仍不治身亡。

警消勘驗火場，確認起火的彩卷行燃燒面積約60平方公尺，隔壁的洗車場延燒面積約10平方公尺，並勘查到縱火跡象，涉嫌縱火的林男犯案後逃離現場，警方目前正調閱監視器，追查林男行蹤，全案朝殺人、公共危險罪嫌偵辦。

警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）

警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）

警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）

警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）

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