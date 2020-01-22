疑外籍技工維修不慎 火花噴濺引燃大火

消防局救難人員到場後，立刻對起火的油罐車布水線滅火。（記者陳恩惠翻攝）

2020-01-22 12:49:41

［記者陳恩惠／桃園報導］桃市八德區興豐路某汽車維修廠，今天上午10時餘突然發生火警，消防局據報，出動大批人車前往，發現1部停放待修的空油罐車遭大火吞噬，大量濃煙不斷竄上天際，連遠在2公里外的市區都看得見，所幸火勢20分鐘內撲滅，至於起火原因，疑似越南籍陳姓技工維修時，不慎引起火花，意外引燃另部待修的中油油罐車，陳某手部因此也遭燙傷，至於起火原因仍待火調科人員進一步調查。

119勤指中心今天上午10時36分據報，位於桃市八德區興豐路1716巷內的泰杉工廠發生火警，立刻派出第一救災救護大隊副大隊長吳佰餘率八德分隊，出動消防車21輛、救護車3輛共58名救難救護人員前往救援，到場發現起火地點是汽車維修廠房外的大片空地，現場無危險物品、也無人員受困，立刻對起火的油罐車布水線滅火，火勢在11時3分獲得撲滅，救難人員又持續在現場進行殘火處理，直到11時15分終於確定無虞。

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轄區八德警分局大安派出所接獲消防局轉通報後，所長翁玉濠第一時間立刻率員到場進行交通疏導，並在周邊管制人車出入，以免影響救災救護車輛的救援行動，警方初步了解，陳姓技工維修時，切割器材噴濺的火花，先造成手部燙傷的工安意外，隨即引燃停放在旁待修的油罐車，詳細起火原因由偵查隊鑑識人員配合消防局進行調查。

桃市八德區興豐路1716巷內的泰杉工廠今天上午發生火警，由於濃煙直竄天際，連遠在2公里外的市區都看得見，引起民眾關心。（記者陳恩惠翻攝）

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