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首頁　>　社會

台中火警1婦人燒死床上 消防員救援從屋頂摔落受傷送醫

台中沙鹿今天上午發生民宅火警，1名婦人燒死在屋內，還有1名消防人員救災過程從屋頂跌落地面送醫。（記者陳建志翻攝）

台中沙鹿今天上午發生民宅火警，1名婦人燒死在屋內，還有1名消防人員救災過程從屋頂跌落地面送醫。（記者陳建志翻攝）

2020-01-28 13:12:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中沙鹿區臺灣大道7段432巷一棟民宅，今天上午6點左右起火燃燒，消防局獲報出動11輛各式消防車，30多名消防隊員到場搶救，火勢約50分鐘就撲滅，不過一名住在裡面的林姓婦人（54歲）已經燒死在床上，一名清水分隊古姓隊員（42歲）救災過程不慎踩空，從4米高鐵皮浪板摔落地面，背部疼痛、右手腕骨裂送醫，所幸意識清楚，詳細起火原因消防局火調人員將進一步釐清。

台中市消防局今天早上6點3分接獲報案，指稱沙鹿區臺灣大道7段432巷一棟民宅起火燃燒，消防局出動第四大隊、沙鹿、清水及清泉等分隊，各式救災消防車11輛、消防人員37人到場搶救，消防人員抵達時，發現火煙從民宅的房間竄出，立刻出水灌救。

消防人員約在6點27分就控制火勢，進行火場搜索時，在屋內房間發現林姓婦人（54歲）趴在床上，背部焦黑明顯死亡未送醫。初步詢問鄰居表示，林女原本和女兒同住，不過女兒約1個月前搬離，目前僅林女獨居在此，已聯絡家人到場，詳細起火原因需進一步釐清。

不過救災過程中，一名清水分隊古姓隊員（42歲）在鐵皮浪板上進行排煙搶救時，不慎踩空從高約4米的屋頂墜落地面，因背部著地疼痛送醫，經送醫檢查發現右手腕骨裂，其餘無大礙意識清楚，消防局已經派人到醫院陪同照顧。

台中沙鹿今天上午發生民宅火警，消防人員獲報到場出水搶救，不過1名婦人燒死在屋內。（記者陳建志翻攝）

台中沙鹿今天上午發生民宅火警，消防人員獲報到場出水搶救，不過1名婦人燒死在屋內。（記者陳建志翻攝）

火災現場。（記者陳建志攝）

火災現場。（記者陳建志攝）

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