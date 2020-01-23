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新莊指標商辦工地竄黑煙 同系列建案2年前也曾失火

新北市新莊副都心一處商辦工地今天上午竄出黑煙，消防局第二大隊到場滅火，出動排煙車消散蓄積濃煙。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊副都心一處商辦工地今天上午竄出黑煙，消防局第二大隊到場滅火，出動排煙車消散蓄積濃煙。（記者吳仁捷翻攝）

2020-01-23 10:40:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊副都心重劃區一處商辦建案今天上午驚傳火警，消防單位趕抵進入地下室尋找火點，發現燃燒雜物，出水撲滅火勢，阻絕延燒；眼尖消防員發現，這處建案就是兩年前傳出失火的同一豪宅系列建案，上次施工中的A棟整棟陷入火海，今天則是將蓋好的B棟地下室失火，所幸及時撲滅，沒擴大延燒。

新北消防局119今天上午9時30分許獲報中平路一處建案工地火警，發現該處建案之前曾傳大火，消防單位不敢大意，派出第二大隊、新莊中隊、中港分隊到場查看，在場關係人警衛告知地下室竄出黑煙，消防員持水帶攻入黑煙密布的地下三樓，發現堆積的事業廢棄物燃燒，迅速出水滅火，因地下室蓄積大量黑煙，排煙車花了兩小時排煙，才消散黑煙，消防員確認火勢撲滅，交由建商後續處理。

據透露，同一系列豪宅建案兩年前9月間起造蓋到24樓，不明原因失火，整棟陷入火海，消防人員漏夜搶救，事後還引起外界熱烈討論，質疑鋼構安全受影響，新北市政府事後勒令停工，公安稽查小組後進入勘查起火原因，結構安全，建商也對外說明當時尚未銷售，沒有客戶權益受損，並會檢視結構安全後對外說明。

消防單位認為，今天失火的工地疏於防火、沒落實管理火源、質疑建商防火管理出現問題，不排除菸蒂等遺留火種釀災，除當場告誡工地幹部務必落實防火管理，更轉報業管的工務局介入了解。（11:14更新）

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