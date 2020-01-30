東港大橋開工日又出「撞」況 車種分流設計惹議

東港大橋南端及北端與防汛道路的路口近期車禍頻傳。（擷取自臉書社團東港五四三）

2020-01-30 19:00:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港大橋南下車道常出現汽車要右轉防汛道路卻與直行的摩托車發生擦撞的事故，今天新春開工第一天立刻又有人遭撞，所幸無大礙，不過，疑似車種分流設計不佳的情形才造成車禍頻傳，再次惹來議論。

東港大橋雙向的最外側車道以水泥分隔島分流，但分流的卻是「人行自行車道」，機車反而未和汽車實體分流，造成不少右轉進入防汛道路汽車對直行車來說就像是「剪車」，近期已發生數起車禍。

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東港分局說，今天早上11點左右，林姓男子駕駛自小客車從新園往東港方向，由北往南行經東港大橋南端，右轉堤防道路時，擦撞同向直行的余姓女騎士，導致余女當場摔車，不過她說僅輕微擦傷，並未就醫，雙方也都未酒駕，當場和解。

東港大橋南北端都有右轉防汛道路的路口，但最外側的分流為「人行自行車道」，機車道反而位於水泥分隔島內側，與汽車混流，車禍頻傳多少與分流設計有不小關聯，也引發居民及網友批評。

居民說，橋上有少見的「人行自行車道」，使用率不高但車道寬度卻比機車道還略寬，不要說外地人，連當地人都可能騎錯車道，而且汽車要右轉為了要避開水泥分隔島，只能急右轉，弧度對直行車來講就像是「剪車」，反應時間不及，極易造成車禍；甚至還有網友批評是「腦殘設計」。

對此，公路總局第三區養護工程處指出，當初會設計「人行自行車道」是因當地有自行車觀光需求才會如此設計，將探詢當地意見，並會同警方、公所等相關單位會勘，若地方有強烈需求，也可能朝「機慢車道」設計於水泥分隔島外側來分流。

東港大橋又發生右轉車擦撞直行車事故。（擷取自臉書社團東港五四三）

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