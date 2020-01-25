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人潮湧入內湖碧山巖 大年初一交管至初五

警方今日起在碧山巖風景區及白石湖休閒農業區實施交管。（記者鄭景議翻攝）

警方今日起在碧山巖風景區及白石湖休閒農業區實施交管。（記者鄭景議翻攝）

2020-01-25 13:36:49

〔記者鄭景議／台北報導〕因應農曆春節期間碧山巖風景區及白石湖休閒農業區湧入大量進香及觀光遊客，但現有停車空間不足，上山車輛均須排隊等候進入停車場，造成碧山路沿線壅塞，警方為紓解人、車潮，今天起實施交通管制措施，措施如下：

一、疏導管制範圍：內湖路3段、碧山路及白石湖休閒農業區。

二、疏導管制時間：109年1月25至29日（每日9時至17時）。

三、疏導區域包括：
1、碧山巖風景區
（1）彈性管制點：「內湖路三段與碧山路口」、「碧山路與內湖路3段256巷口」。
（2）順行單向管制：
上山方向：由內湖路3段256巷前往碧山巖風景區。
下山方向：沿碧山路順行下山。

2、白石湖休閒農業區
（1）彈性管制點：「玄明宮前路口處」、「碧山路與碧山路44巷口」。
（2）順行單向管制：
入口方向：碧山路44巷。
出口方向：玄明宮前路口。

此外，碧山巖風景區暨白石湖休閒農業區沿線山區道路，紅線路段為車流交織易生瓶頸處，員警將加強取締違規停車車輛，呼籲民眾遵行相關標線停車，以維山區道路順暢。

為避免因車輛違停致農曆春節期間山區道路壅塞，警方也將於管制路段設置交通錐、改道牌及發放「交通疏導路線圖」，以提供駕駛人改道等相關資訊。

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