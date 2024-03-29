張麗善胞弟張啟盟夫婦涉濫墾案，雲林地院一審判刑6月。（記者黃淑莉攝）

2024/03/29 17:12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長張麗善胞弟張啟盟夫婦，涉嫌在2019至2020年間僱工在斗六咬狗段自有土地開挖整地、改變地形、闢建便道、平台，導致土石流失、崩落、淤積到道路等情況，涉犯水土保持法，雲林地方法院今天分別判決張啟盟與陳姓妻子有期徒刑6月，併科罰金12萬及10萬元，全案仍可上訴。

雲林地院判決書指出，張啟盟在2018年1月初向雲林縣府提出咬狗段土地簡易水土保持申報書，縣府在同年3月30日核准，內容有農業整坡作業1.98公頃，整地作業僅為移除既有竹及雜木等植物，並未核定修築農路、施工便道、平台或任何挖填土方行為。

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另陳女經其他土地所有權人同意以水土保持義務人名義，在2018年11月28日向雲縣府提出簡易水土保持申報，縣府在12月26日准核，內容有農業整坡作業1.98公頃，開挖整地面積394.2平方公尺，挖、填方總合362.6立方公尺，整地作業只有移除既有竹及雜木等植物，也未核准修築農路、便道及平台等行為。

判決書表示，張啟盟夫婦均知悉要在山坡地從事農業開發利用所須修築農路、整坡或開挖整地，都要擬具水土保持計畫送主管機關核定，但2人先前核定簡易水保書在2020年1月間因未完工而失效，沒想到2人竟共同違反水土保持法的規定，在2019年庄2020年12月31日僱工在斗六咬狗段10筆 土地開挖整地、改變地形、闢建便道、平台，違規濫墾面積共計6750平方公尺，導致土石流失、崩落，淤積到道路等情況。

判決書說，張啟盟夫婦坦承犯行，且經法院請專業單位鑑定，足夠認定2人未依照核定計畫實施水土保持的處理與維護，且在水保書失效後未申請即開挖整地，已共犯水土保持法違反水土保持規定致生水土流失罪，分別判決有期徒刑6月，併科罰金12萬元、10萬元。

至於檢察官主張2人涉在國有地上擅自違法開發情形，法院認為並不能排除有部分可能是張啟盟夫婦開發自己的土地，導致土石崩落，另有部分可能是因地界不清楚，2人並沒有越界開發的故意，基於罪疑惟輕原則，法院無法認定2人這部分的犯罪。

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