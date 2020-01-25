為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蘇花改南下清晨4點開始回堵 初一恐塞一整天

往蘇花改車輛回堵至蘇澳軍人公墓前，一路回堵約3公里.。（記者游明金翻攝）（記者游明金攝）

往蘇花改車輛回堵至蘇澳軍人公墓前，一路回堵約3公里.。（記者游明金翻攝）（記者游明金攝）

2020-01-25 09:27:05

［記者游明金／宜蘭報導］今天是大年初一，也是連假第3天；宜蘭地區陰雨綿綿。蘇花改往花蓮南下道路，清晨4時起就湧現車潮，蘇澳地區車潮，從蘇花改東澳端回堵至蘇澳軍人公墓前，一路回堵約3公里，警方己加派警力在蘇花改沿線易壅塞路段加強交通疏導，預計下午3點過後才會緩解。

蘇花改在在1月6日全線通車，新春年假的小年夜與除夕，車流大致順暢；不過，今天年初一，預期蘇花改會出現走春出遊與嘗鮮上路的車潮，果真在清晨4時就出現車流且造成回堵。

蘇花改蘇澳到東澳段2018年2月5日先行通車，同年清明連假首日，南下車流量達2萬4000輛次，造成蘇澳鎮蘇港路一帶大塞車；公路總局四工處交管中心評估，因全線通車不久保有新鮮感，加上春節出遊潮，蘇花改今年初一車流量，恐怕超過2萬5000輛次。

蘇澳分局呼籲各用路人，蘇花改南下花蓮車流量大，預計要到下午3時後才會緩解，身為聰明的用路人，自行開車應充足休也息，做好行程規劃，如遇車多回堵，可多利用國5蘇澳服務區或鄰近景點停車休息。請收聽警廣掌握即時路況，避開尖峰時段進入蘇花改，出發前做好車輛安全檢查，以免造成行車不便。

警方表示，從蘇澳經蘇花改到花蓮，如果沒塞車行車時間約在90至100分鐘，如果塞車嚴重，車流若恐破2.5萬輛次，行車時間恐怕要增至2至3倍，4、5個小時恐怕跑不掉。

蘇花改往花蓮南下道路，清晨4時起就湧現車潮。（記者游明金翻攝）

蘇花改往花蓮南下道路，清晨4時起就湧現車潮。（記者游明金翻攝）

車輛在蘇花改前要依序進入蘇花改。（記者游明金翻攝）

車輛在蘇花改前要依序進入蘇花改。（記者游明金翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
保安宮國運籤出爐 鼠年「上籤」運勢比去年好
2020-01-25 06:10

保安宮國運籤出爐 鼠年「上籤」運勢比去年好
今天好天氣 國道南下恐塞車
2020-01-25 05:30

今天好天氣 國道南下恐塞車
北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣

北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣
台南鹿耳門天后宮「年夜祭」 跨年守歲、領媽祖壓歲錢
2020-01-25 01:27

台南鹿耳門天后宮「年夜祭」 跨年守歲、領媽祖壓歲錢
另類路跑！彰化南瑤宮「路跑搶頭香」 600多人參加
2020-01-24 22:41

另類路跑！彰化南瑤宮「路跑搶頭香」 600多人參加
2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡

2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡
過年到衛武營走春 布袋戲3大經典戲碼迎賓
2020-01-24 21:33

過年到衛武營走春 布袋戲3大經典戲碼迎賓
國道明起1天比1天塞！初三交通量最大 初四北上恐塞到隔天凌晨
2020-01-24 17:58

國道明起1天比1天塞！初三交通量最大 初四北上恐塞到隔天凌晨
生活今日熱門
2020-01-24 18:09

武漢肺炎》疫情升溫 觀光局通知全國旅行社禁止出團中國

2020-01-24 20:21

武漢肺炎》台灣新增2確診病例 1台商、1中國旅遊團員

2020-01-24 18:13

武漢肺炎》台商返嘉義發燒就醫 隔離治療檢驗

2020-01-24 17:56

好天氣剩初一！初二轉雨初三冷空氣南下 寒流有望創高山雪景

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播