蘇花改南下清晨4點開始回堵 初一恐塞一整天

往蘇花改車輛回堵至蘇澳軍人公墓前，一路回堵約3公里.。（記者游明金翻攝）（記者游明金攝）

2020-01-25 09:27:05

［記者游明金／宜蘭報導］今天是大年初一，也是連假第3天；宜蘭地區陰雨綿綿。蘇花改往花蓮南下道路，清晨4時起就湧現車潮，蘇澳地區車潮，從蘇花改東澳端回堵至蘇澳軍人公墓前，一路回堵約3公里，警方己加派警力在蘇花改沿線易壅塞路段加強交通疏導，預計下午3點過後才會緩解。

蘇花改在在1月6日全線通車，新春年假的小年夜與除夕，車流大致順暢；不過，今天年初一，預期蘇花改會出現走春出遊與嘗鮮上路的車潮，果真在清晨4時就出現車流且造成回堵。

請繼續往下閱讀...

蘇花改蘇澳到東澳段2018年2月5日先行通車，同年清明連假首日，南下車流量達2萬4000輛次，造成蘇澳鎮蘇港路一帶大塞車；公路總局四工處交管中心評估，因全線通車不久保有新鮮感，加上春節出遊潮，蘇花改今年初一車流量，恐怕超過2萬5000輛次。

蘇澳分局呼籲各用路人，蘇花改南下花蓮車流量大，預計要到下午3時後才會緩解，身為聰明的用路人，自行開車應充足休也息，做好行程規劃，如遇車多回堵，可多利用國5蘇澳服務區或鄰近景點停車休息。請收聽警廣掌握即時路況，避開尖峰時段進入蘇花改，出發前做好車輛安全檢查，以免造成行車不便。

警方表示，從蘇澳經蘇花改到花蓮，如果沒塞車行車時間約在90至100分鐘，如果塞車嚴重，車流若恐破2.5萬輛次，行車時間恐怕要增至2至3倍，4、5個小時恐怕跑不掉。

蘇花改往花蓮南下道路，清晨4時起就湧現車潮。（記者游明金翻攝）

車輛在蘇花改前要依序進入蘇花改。（記者游明金翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法