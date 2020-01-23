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首頁　>　社會

莽男騎機車撞同學家害燒3車 命危惹上官司還面臨求償

新北市一名年輕蔡姓男子騎車衝撞同學樹林住處，自己燒傷命危，還釀成3車火燒車。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名年輕蔡姓男子騎車衝撞同學樹林住處，自己燒傷命危，還釀成3車火燒車。（記者吳仁捷翻攝）

2020-01-23 13:21:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林一處洗車場旁昨晚驚傳火燒車意外，消防、警方到場，赫見一名騎士騎車高速衝撞停放民宅前兩輛自小客車，3車因漏油陷入火海，機車燒毀、客貨車車頭燒毀、另輛凌志轎車後側遭波及，肇事蔡男全身燒傷命危送醫，吳姓屋主也因滅火嗆傷，據了解，技術學院休學的蔡男與屋主兒子是同學，已半年沒連繫，懷疑同學們排擠他，將怨氣出在吳姓同學身上，全案朝公共危險偵辦，仍待蔡男清醒釐清。

這起莽男騎機車衝撞樹林區大安路民宅案發生在22日晚間6時許，當時55歲吳姓屋主在住家旁洗車場忙碌，住處前突然傳出碰撞巨響，吳男衝出見火煙大作，趕緊掄來滅火器滅火，但因外洩汽油助長火勢，肇事機車、騎士陷入火海，首當其衝的客貨車車頭失火，一旁的凌志轎車也遭波及，蔡男車禍後也被大火所傷，全身65%二、三度燒燙傷送醫，仍在加護病房救治，現場一片凌亂。

據透露，20歲蔡姓男子曾就讀板橋一間技術學院，與屋主兒子是同學，但已半年沒聯絡，因蔡男想法較偏激，疑認為同學們排擠他懷恨在心，不知為何衝撞吳姓同學住處釀成大禍，不但自己命危，即使痊癒還要面對公危刑責與賠償火燒車等損失。

新北市一名年輕蔡姓男子騎車衝撞同學樹林住處，自己燒傷命危，還釀成3車火燒車。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名年輕蔡姓男子騎車衝撞同學樹林住處，自己燒傷命危，還釀成3車火燒車。（記者吳仁捷翻攝）

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