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國道TMA緩撞車首掛彩 可承受1.8噸車輛時速百公里撞擊

2020-01-22 23:21:12
緩撞車防護器遭撞擊。（記者吳仁捷翻攝）

緩撞車防護器遭撞擊。（記者吳仁捷翻攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕彭姓男子駕駛轎車搭載兒女途經福爾摩沙高速公路新北市路段，疑因沒注意車前狀況，高速撞上TMA緩撞車，所幸因緩撞車防護器發生作用，不但保護前方兩處事故的8名事主、員警，也讓肇事彭男車上一家3口都毫髮無傷，雖然這是國道緩撞車上路以來首度遭撞，但公路警察局則認為這是緩撞車發揮功效，達成零傷亡的成功案例。

國道六隊20日晚間7時許晚間獲報，北上43.1公里處，相距200公尺內連傳2起車禍，國道警方出動TMA緩撞工程車，在事故人車後方防護2起車禍事主、處理員警，避免釀成2次車禍，但在車禍排除，緩撞車將撤離之際，一名49歲彭姓男子駕駛，搭載10歲女兒及12歲兒子的轎車高速衝撞緩撞車，造成轎車車頭半毀，車上一家3口因緩撞車吸收撞擊能量，加上繫著安全帶，毫髮無傷。

彭男駕車撞上緩撞車後，車頭全毀。（記者吳仁捷翻攝）

彭男駕車撞上緩撞車後，車頭全毀。（記者吳仁捷翻攝）

緩撞車的監視器畫面中，看到彭男座車從緩撞車後方直接撞上緩撞車防護器，因吸收撞擊能量，肇事轎車只輕微往中間車道偏移；警方說，若沒有緩撞車，類似車禍極可能追撞前方2起事故的事主、處理員警，恐釀嚴重傷亡。

國道警察局交通科長張緯聖說，國道警方2017年起連2年面臨4名執勤員警殉職意外，中央去年斥資2759萬租用9輛TMA車體碰撞防護器（緩撞工程車），協助員警處理車禍事故及事故民眾安全；20日晚間在福高土城路段的這起緩撞車遭撞，雖是緩撞車去年8月上路以來，首度遭撞，卻是緩撞車發揮效能的成功案例。

彭姓男子駕車在國道撞上緩撞車，因緩撞車防護器發揮功效，讓彭男車上1家3口，連同前方防護的兩起事故事主、處理員警共11人，都毫髮無傷；圖為彭男座車（右）撞上緩撞車。（記者吳仁捷翻攝）

彭姓男子駕車在國道撞上緩撞車，因緩撞車防護器發揮功效，讓彭男車上1家3口，連同前方防護的兩起事故事主、處理員警共11人，都毫髮無傷；圖為彭男座車（右）撞上緩撞車。（記者吳仁捷翻攝）

張緯聖說，從這起案例分析，當時為防護2起事故事主、處理員警，派出防撞車在事故後方的內側車道防護，雖然在將撤離時遭彭男撞上，但包括緩撞車前方8人，撞上緩撞車的轎車上一家3口，都因緩撞車發揮預期功效，硬將傷亡降到最低，堪稱緩撞車發揮效用的成功案例。

國道警方說，TMA車體碰撞防護器（緩撞車）為通過美國聯邦公路總署測試報告的碰撞緩衝認證，原本使用於交通工程，保護施工車輛、人員安全，國道警方去年起承租降低二次事故傷亡，得以吸收高速衝擊產生的撞擊力道，最高可以承受重達1.8噸的轎車，時速100公里的衝撞，減低撞擊車輛損害，也不會影響其他車道行駛。

彭姓男子駕車在國道撞上緩撞車，因緩撞車防護器發揮功效，讓彭男車上1家3口，連同前方防護的兩起事故事主、處理員警共11人，都毫髮無傷；圖為彭男座車（右）撞上緩撞車。（記者吳仁捷翻攝）

彭姓男子駕車在國道撞上緩撞車，因緩撞車防護器發揮功效，讓彭男車上1家3口，連同前方防護的兩起事故事主、處理員警共11人，都毫髮無傷；圖為彭男座車（右）撞上緩撞車。（記者吳仁捷翻攝）

TMA設計由尾門、彎曲鋁製管框架及能量吸收筒構成，尾門式設計內置起重系統，可快速垂直收放，能量吸收筒採兩節式設計，更換方便、降低維修成本。

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