降低國道員警執勤風險 蘇揆：動用第二預備金配置緩撞車

2019-06-28 14:14

〔記者王宣晴／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午前往警政署國道公路警察局視察員警執勤安全及緩撞設備防護措施，實際視察國道公路警察局交通事故處理、緩撞車及電動升降桿LED輔助警示燈等執勤安全裝備使用情形，肯定國道公路警察局添購新式爆閃燈及警示燈設備強化員警執勤安全。

蘇貞昌致詞時表示，國道公路警察任務艱巨，因為一年在國道上發生的事故多達5萬件，員警在處理事故時暴露在高危險的工作環境，因為車速非常快，有任何事故的現場，員警需要時間處理，這段時間就是高風險，所以才會有這麼多員警暴露危險中，甚至傷亡的遺憾。

蘇貞昌表示，工欲善其事必先利其器，相關器具設備很重要，過去緩撞車數量少，不可能第一時間趕到每一個事故現場，現在讓國道警察第九大隊每個隊都配置緩撞車，為此，上個月特別批准動用第二預備金2千8百萬元，馬上進行招標租用，還有LED燈的危險警告標幟，也要立刻處理。

而蘇貞昌在現場接受媒體訪問，對於歐盟解除台灣遠洋漁業黃牌管制表示，這涉及到400億的漁產利益，真的是很大的突破，繼3月我們台灣努力，已經被歐盟解除稅務不合作名單後，又一個好成績，希望大家繼續努力。

蘇貞昌也表示，包括口蹄疫如果能夠順利成功，解除台灣為疫區的管制，那以後我們豬肉出口，光日本就有550億產值，這都是需要大家一起合作，持續努力，同時也肯定遠洋漁業監控系統，盼國人同胞支持、漁民朋友努力，共同創造更大的利益。

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