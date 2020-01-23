謠言終結站》散佈「李進勇叫廠商在選票動手腳」謠言 判罰2千

圖為選票送到各鄉鎮市的選務中心，清點選票全程錄影。圖與新聞無關（資料照）

2020-01-23 12:12:12

〔記者王定傳／新北報導〕林姓女子在臉書社團散佈謠言指：「中選會主委李進勇叫印票廠商在2號、韓的蓋章處印上一層薄薄的，肉眼難看以出來的蠟或油脂，讓蓋票章上的紅墨水乾不了，選票一折，很容易就花掉，變成廢票」，警方發現後依違反社會秩序維護法送辦，台北地院認定構成「散佈謠言，足以影響公共安寧」，裁罰2千元。

去年12月14日中午，林女在臉書社團「打馬悍將紛絲團」中PO文：「李進勇叫印票廠商在2號、韓的蓋章處印上一層薄薄的，肉眼難看以出來的蠟或油脂，讓蓋票章上的紅墨水乾不了，選票一折，很容易就花掉，變成廢票」。

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文中還指：「然而3號、小英的蓋章處則是正常的，容易吸收紅墨水的紙張。如此可以製造大量韓粉的票成為廢票，殺人於無形，造成詐菜大勝，還可拿詐菜民調一路領先當佐證。除非有人能把可疑的選票帶出來做化學驗證，而且能證明這選票是中選會印的，否則很難揭穿李進勇的詭計」。

警方發現後依違反社會秩序維護法送辦，法官認為，一般民眾對現今社會環境的觀感，多仰賴網路取得各項資訊，但網路資訊虛實參半，林女未經求證即散佈，思慮不周，且有混淆視聽，影響公共安寧情形，裁罰2千元。

林姓女子散佈謠言指，中選會主委李進勇叫印票廠商在蓋章處動手腳，台北地院認定構成「散佈謠言，足以影響公共安寧」，裁罰2千元。（資料照）

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