遇攔檢不停還逆向狂飆 警開出15張罰單

朱姓男子昨晚遇到警方臨檢，拒檢加速逃逸。（記者陳薏云翻攝）

2019-11-22 13:30:10

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名朱姓男子，昨晚間11時許開車行經中和區中正路時，遇到警方攔檢，沒想到朱男先作勢要受檢，後竟踩油門加速逃逸，警方發動線上圍捕，但朱嫌不顧其他用路人安全，沿路蛇行、闖紅燈超車，警方為擔心其他民眾在追捕時受害，因此放慢尾隨速度，並對朱男開出15張交通違規罰單，目前也朝公共危險、妨害公務罪嫌偵辦。

據了解，朱男疑似是中和區的家暴累犯，且身揹公共危險以及傷害罪的通緝，因此昨日遇到警方攔檢時，警方一眼就認出他，朱男當時先假意搖下車窗配合，卻趁警方不注意，踩足油門加速逃逸，警方也立即通報線上攔截圍捕，追緝朱嫌。

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朱嫌一路從中和區中正路狂飆至土城區金城路，過程中不斷蛇行、闖紅燈，甚至逆向超車，其他用路人也相當害怕，警方一度追上朱嫌，但朱嫌殺紅了眼，直接開車衝撞警用巡邏車，造成巡邏車左前方保險桿及葉子板凹陷、駕駛座車門變形及刮傷、左側後照鏡擦毀損等。

警方評估朱嫌已經失去控制，加上已掌握身分，因此決定放慢尾隨速度，避免造成其他人的傷害，於土城區延和路250巷跟丟朱嫌，過程中均未有人員受傷。

由於朱嫌危險駕駛行為，已涉道路交通管理處罰條例如路檢逃逸、逼車、闖紅燈、逆向等共計15張罰單，警方依法告發，另外拒檢以及危險駕駛部分已經觸犯刑法之公共危險、妨害公務罪嫌，將通知到案偵辦。

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