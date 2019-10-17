李婉鈺襲警反控性騷擾 被吃豆腐才動手

2019-10-17 17:22

〔記者楊國文／台北報導〕前新北市議員李婉鈺前年底深夜到前立委張碩文家狂按門鈴、與鄰居起衝突，一審被依妨害公務罪判4月徒刑、強制未遂罪判拘役20天，都可易科罰金，李婉鈺不服提起上訴，她今天赴高等法院出庭前說，她做錯事，身為公眾人物做不良示範，誠心向社會道歉，不應該有打王姓警員耳光的暴力行為，但當時她被王員在身上「游移來、游移去」，被吃豆腐性騷擾，手、腳也被打到瘀青，無法接受竟遭強制未遂罪判刑，盼能獲得高院緩刑。

為公眾人物錯誤示範說抱歉

由於李婉鈺的委任律師臨時有事而出國，預計下週才回國，庭訊時，李婉鈺向受命法官黃玉婷聲請庭訊改期，不久，李婉鈺指出，她正參選明年1月的立委選舉，因有繁重的選舉活動，且不希望有人以此官司做為選舉造勢話題，希望庭期能改到1月11日選完之後，法官黃玉婷要求李婉鈺提出書面聲請狀，並敘明理由，合議庭將評議決定。

此案源於2017年11月28日晚間9點，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴遭拒，29日凌晨到張碩文住處按大廈電鈴長達15分鐘、用力拍打張家鐵門，張碩文鄰居不堪受擾報案，李婉鈺後來與前來處理的林姓、王姓警員發生衝突，還打了王員耳光，遭上手銬帶回派出所，最後被檢方依妨害公務、強制未遂罪起訴，且被北院判刑。

李婉鈺今天出庭前指控，事發時警方未派女警到場，她和員警發生爭執時，被碰觸到身體，又被警毆打，令她非常不舒服，才做出打王姓警員耳光舉動。

李婉鈺說，事發時，先被林姓警員從她背後貼著她架住兩隻手臂，已將她制伏，王姓警員則全程嚼著口香糖，態度輕佻，面對著她還在她身上游移，但她表示並未提告。李婉鈺並控訴，警員的密錄器還錄到，王員嗆說「幹！我要把事情鬧大」，批評警員的心態可議。

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