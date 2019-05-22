襲警案出庭 李婉鈺：已付出慘痛代價

2019-05-22 12:41

〔記者溫于德／台北報導〕前新北市議員李婉鈺，前年11月28日深夜赴已婚前立委張碩文家門外持續按電鈴並拍打鐵門，後又對前來處理的警員呼巴掌並搶密錄器，還嗆警「你囂張什麼」，事後被依妨害公務、強制未遂等罪起訴，具體求刑11月。台北地院今天再度開庭，拘提當晚人在屋內的張妻作證，但張妻並未現身，檢方隨即捨棄傳喚，至於李婉鈺，仍僅承認妨害公務犯行，否認涉犯強制。

李婉鈺庭後表示，本案歷經兩年多時間，為浪費司法資源與對社會大眾做不良示範而道歉；李強調，當時只是在關心朋友，未料情況演變至此，為此，她已付出慘痛代價，選舉結果也證明大眾厭惡她這樣的行為，對於不對部分，她會深刻檢討，希望民眾能從她身上得到一些省思。面對記者關心她未來動向為何？她留下伏筆稱：到時候大家會知道。

稍早開庭原定安排張碩文妻子出庭作證，釐清張妻當時為何不開門，但張妻仍未到庭，公訴檢察官隨即放棄傳喚。

輪到李婉鈺答辯時，律師許富雄對於全案相關證據均稱，對於證據能力沒有意見，但無法證明李婉鈺有強制未遂犯行；許強調，李婉鈺擔任民代期間，有為警方爭取權益，並非起訴書所載，「有藐視法律、惡性嚴重」情事存在，且事實上，兩名員警已有一人達成和解，另名警員只因和解金有落差，才未達成，並非無意願和解。

針對量刑部分，許富雄認為，李婉鈺主觀上無強制犯意，僅構成社會秩序維護法上的行政責任，妨害公務則因已認罪，請求法官從輕量刑，並給予附條件緩刑宣告。

但公訴檢察官認為，李婉鈺身為民意代表，卻不思為民表率，案發時無端深夜滋擾民宅，還與到場員警發生衝突，案發後更無端在媒體上指控員警對她性騷擾，且未與其中一名警員達成和解；檢方也說，李婉鈺開庭期間經常性無故不準時到庭，可見犯後態度不佳，請求法院依起訴書所載，具體求刑量處李婉鈺，且不給予緩刑宣告。

法官聽完檢、辯意見後，語重心長提醒李婉鈺，「對立是難免，但是否任由爭執產生，從無到有，從小到大，仍由本身決定，希望本案經歷對妳有幫助」，庭末諭知全案辯論終結，定7月17月上午9時49分宣判。

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