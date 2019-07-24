遭「非合法執行職務」壓制 男踢警無罪

2019-07-24 19:41

〔記者王定傳／新北報導〕潘姓男子去年沒依規定走人行道，被警方攔阻、壓制時出腳踹踢，涉嫌妨害公務罪嫌；新北地院法官認為，員警並非因潘男違規查證身分，而是懷疑他是通緝犯，但又無任何事實、情狀可支持，不符合警察職權行使法查證身分要件，非合法執行職務，且經潘男拒絕仍施用強制力，於法無據，判無罪。

本案發生於去年9月22日下午5時許，2名員警在新北市板橋區仁化街與民治街口巡邏時，發現潘男沒走人行道且低頭使用手機，欲上前查證身分，才剛接近，潘男就快步走開，員警見他舉止怪異，懷疑是通緝犯，隨即以手拉、架住肩膀脖子方式阻止，並質問：「是不是通緝、看到員警為何要跑？」

潘男不配合，向後退掙脫時因重心不穩跌坐在地，並出腳踢警員腹部，另一名警員隨即予以壓制，手肘也因此受傷；等上銬後，警員還從潘男包包中搜出毒品及吸食器。潘男否認妨害公務，辯稱當時被壓在地上打，出於反射有伸腳動作。

法官依員警證詞、密錄器等判斷，警察職權行使並非毫無界線，應依法律規定及比例原則為之，若有交通違規，員警雖可依法稽查，但其確認身分之目的應限於行政裁處。

不過，潘男除違規外，員警並未發現他持有毒品或其他犯罪嫌疑或跡證，亦即現場並無任何事實、情狀，足以讓員警合理懷疑有犯罪嫌疑或有犯罪之虞，僅是員警個人主觀懷疑，與警察職權行使法中得以於公共場所對人民查證身分要件不符，當然不能任意查證身分，或進而使用強制力帶往勤務處所。

雖然，潘男在員警施以強制力壓制過程中，因不願配合而掙脫腳踢，但這是為了脫免逮捕的自然抗拒反應，與以警員為攻擊目標、故意施暴犯行有別。

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